Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Terminalden alınan büyük kutu pişmaniyenin içinden sadece birkaç parça çıkması, “aldatıcı ambalaj” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Şehirlerarası bir otobüs terminalinden satın aldığı pişmaniye kutusunu açan bir vatandaş, ürünün içeriğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kutunun sadece görünen kısmında pişmaniye olduğu ve geri kalan kısmının boş olduğu ortaya çıktı.

KUTU BÜYÜK AMA İÇİ NEREDEYSE BOŞ

Büyük ve gösterişli kutunun içinden yalnızca üç parça pişmaniye çıktı. Kutunun büyük bölümünün plastik bir kapla doldurulduğu, ürün miktarının ise beklentinin çok altında kaldığı görüldü. Görüntülerde, kutunun iç hacminin büyük olmasına rağmen ürünün oldukça sınırlı olduğu dikkat çekti.

TÜKETİCİLERİ YANILTAN AMBALAJ TARTIŞMASI

Olay, “aldatıcı ambalaj” tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, ürün ambalajlarının içeriği doğru yansıtması gerektiğini vurgularken, tüketicilerin bu tür durumlarda haklarını arayabileceğine dikkat çekiyor.

Çağla Taşcı
