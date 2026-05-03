Hürmüz krizi lüks otomobilleri vurdu: Motor yağı alarmı

Küresel enerji krizinin etkileri otomotiv sektöründe yeni bir kırılmaya yol açıyor. İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklar, bu kez ham petrolün ötesine geçerek lüks ve yüksek performanslı araçların en kritik unsurlarından biri olan sentetik motor yağlarını hedef aldı. Özellikle “Grup III” baz yağlarında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı, hem üreticileri hem de araç sahiplerini zorlayacak bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar, yalnızca enerji piyasalarını değil otomotiv sektörünü de derinden sarsıyor. Özellikle lüks ve yüksek performanslı araçlar için kritik öneme sahip sentetik motor yağı hammaddelerinde ciddi bir tedarik krizi kapıda.

SENTETİK YAĞDA KÜRESEL KITLIK 

Süper spor ve lüks otomobillerde kullanılan yüksek performanslı yağların üretiminde temel bileşen olan “Grup III” baz yağlarında küresel ölçekte daralma yaşanıyor. Körfez bölgesinin küresel üretimin yaklaşık yüzde 20’sini karşılaması, buradaki aksaklıkların etkisini daha da büyütüyor. Uzmanlar, mevcut stokların kısa süre içinde tükenebileceği uyarısında bulunuyor.

TEDARİK ZİNCİRİ KIRILMA NOKTASINDA 

Bölgedeki gerilim nedeniyle üretim ve sevkiyatın sekteye uğraması, tedarik zincirini ciddi şekilde zorluyor. Shell’in Katar’daki tesislerinde yaşanan hasar ve Güney Kore’nin ihracat kısıtlamaları, krizin derinleşmesine neden olan başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

FİYATLAR REKOR SEVİYEDE ARTTI 

Kuzey Avrupa’da baz yağ fiyatları, savaşın başlamasından bu yana neredeyse iki katına çıkarak tarihi zirveleri gördü. Artan maliyetler, hem üreticileri hem de araç sahiplerini doğrudan etkiliyor.

2027’YE KADAR SÜREBİLİR 

Sektör analistleri, yaşanan krizin kısa vadeli olmayabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, motor yağı fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve ürün bulunabilirliğinin 2027 yılına kadar baskı altında kalması bekleniyor.

Elif Yeşil
