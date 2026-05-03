Hindistan'da apartmanda çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. India Today gazetesinin haberine göre Vivek Vihar bölgesinde bulunan 4 katlı bir konutta sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGININ KLİMA ARIZASI NEDENİYE ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yangının, klima patlaması kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, ilk katta çıkan yangının üst katlara yayıldığını ve geniş çaplı bir kurtarma operasyonu yürütüldüğünü bildirdi. Binadan yaklaşık 15 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, yaralılardan bazılarının hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.