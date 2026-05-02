Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda hem oyun hem de bireysel performans anlamında beklenen seviyenin altında kaldıklarını belirten Tekke, ikinci yarıda ise takımın reaksiyon gösterdiğini söyledi.

''10 KİŞİ KALDIK AMA POZİSYON VERMEDİK''

Kırmızı kart sonrası takımının mücadele gücünden bahseden Tekke, "Kırmızı karttan sonra belki de teknik adamlık hayatımda ilk kez ‘kaos’ istedim. Bundan da 1 puan çıktı. Göztepe gibi dinamik bir takıma karşı 10 kişiyle neredeyse pozisyon vermedik diyebiliriz. Bu anlamda oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele çok değerliydi. 1 puanı bardağın dolu tarafı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

''İKİNCİLİĞİ TAKİP EDİYORUZ''

Lig hedeflerine de değinen Tekke, "İkinciliği takip ediyoruz ama üçüncülüğü garantiledik. Bu tablo bir taraftan çok olumlu. Bütün bu koşullarda bu kadronun yaptıkları çok değerli. Önümüzde Beşiktaş maçı ve yarı finalde Gençlerbirliği karşılaşması var. Eksiklerimiz var, zorlu bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLABİLİRDİK AMA BU HAKEMLERLE..."

Fatih Tekke, "Sezon boyunca eksikleri yaşadık. Konuştuk, söyledik. Bazen orta sahada yaşadık. Bu sene özelinde söylemem gereken; ön hattan özellikle bazı mevkilerden istediğimizin altında performans aldık. Koşullar ve gerçekçi durumlar var, kolay değil. Bu seneyi daha iyi yerlerde bitirebilirdik. Bu taraftarımıza tekrar bir umut verdi. Bu çok önemli. Kızgınlıkla eleştiriyorlar, önemli değil. Kastım şu; şampiyon olabilir miydik, olabilirdik gibi gözüküyor. Görüyorsunuz yaşadığımız şeyler, hakem yönetimlerinden bahsediyorum. Ama bu hakemlerle imkansız. Bu sene çok çok iyi iş çıkardık. Şimdi Beşiktaş maçına kadar dinleneceğiz ama birinci hedef yarı finali geçmek." açıklamasını yaptı.

"YENİDEN YAPILANMA UMUT VERDİ''

Takımın geleceği adına önemli mesajlar veren Tekke, "Yeniden yapılanmaya giden bir kadronun insanlara umut vermesi, o umudu yeşertecek noktaya gelmesi çok önemliydi. Bunları iyi değerlendirip doğru adımlar atmamız gerekiyor. Futbol kamuoyuna birçok şey verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

''HAKEM KARARLARINDAN RAHATSIZIM''

Hakem yönetimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekke, doğrudan eleştiri yapmak istemediğini ancak yaşananlardan rahatsız olduğunu belirterek, "Bu tip kararları başka stadyumlarda veremiyorlar ama burada veriyorlar. Hakemleri yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyans olsa belki bu hatalar olmayacak. VAR niye var o zaman? Pina hakeme hareket yaptı deniyor. İzleyin başka yerde 50 tane var. Pina yok. Mustafa yok. Beşiktaş maçında ne oynayacağız. Sakin kal diyor 4. Hakem tabi sakın kalalım akşama uyuyamayan bizleriz" şeklinde konuştu.

''ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KABUL ETMİYORUM''

Hedeflerinin her zaman daha yukarısı olduğunu vurgulayan Tekke, "Ben üçüncülüğü kabul ediyor muyum? Hayatımda ikinciliği bile kabul etmedim. Ben kazanmak istiyorum. Oyun böyle değil, hayat böyle değil. Gerçekleri söyleyince herkes bir şey söylüyor" ifadelerini kullandı.