Haberler

İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran’ın askeri amaçlı nükleer programının “kırmızı çizgi” olduğunu vurgulayarak Orta Doğu’daki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi. İranlı mevkidaşıyla görüşen Tajani, nükleer faaliyetlerin bölgede tehlikeli bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların gıda güvenliğini tehdit edebileceğini belirten Tajani, Tahran’a diplomasi ve Hizbullah konusunda çağrı yaptı.

  • İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın askeri amaçlı nükleer program geliştirmesini kırmızı çizgi olarak nitelendirdi.
  • Tajani, İran'dan Hizbullah üzerindeki etkisini kullanarak İsrail'e yönelik saldırıları durdurmasını istedi.
  • İtalya, enerji ve ticaret için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle endişe duyduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Tajani, bölgedeki çatışmaların daha da büyümemesi gerektiğini vurguladı.

“DAHA BÜYÜK BİR TIRMANIŞ ENGELLENMELİ”

Tajani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran’daki çatışmalar ve Orta Doğu’daki genel durumun ele alındığını belirtti. İtalyan Bakan, daha geniş çaplı bir krizin önlenmesinin kritik önem taşıdığını ifade ederek diplomatik girişimlerin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

İtalya, enerji ve ticaret açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması gerektiğini vurguladı. Tajani, bu hattaki aksaklıkların özellikle Afrika’da gıda güvenliğini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani

“NÜKLEER PROGRAM KIRMIZI ÇİZGİ”

İtalyan Bakan, İran’ın askeri amaçlı nükleer program geliştirmesinin kabul edilemez olduğunu açıkça dile getirdi. Tajani, böyle bir durumun bölgede tehlikeli bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceğini söyledi.

İRAN’A “HİZBULLAH” ÇAĞRISI

Tajani, Tahran yönetiminden Hizbullah üzerindeki etkisini kullanarak İsrail’e yönelik saldırıların durdurulmasını sağlamasını istedi. Lübnan’da barışın ancak müzakere yoluyla sağlanabileceğini vurguladı.

“DİPLOMASİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İtalya’nın uluslararası barış çabalarına desteğini sürdüreceğini belirten Tajani, tüm taraflarla diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti. Bölgesel istikrarın korunması için diplomatik yolların öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
Trump, İran'ı açık açık uyardı: Saldırılar yeniden başlayabilir

Uçağa binerken tedirgin eden mesaj
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail meclisinden 'Arrow 3' füzelerinin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı

İsrail'de büyük kriz! Meclisi acil toplama kararı aldılar

Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi

Yine gündemi sarsacak açıklamalar yaptı: Galatasaray'a karşı bugün...
Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş

Belediyeden alıp sevgilisinin evine döşetmiş! Hepsi el emeği göz nuru
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

İsrail meclisinden 'Arrow 3' füzelerinin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı

İsrail'de büyük kriz! Meclisi acil toplama kararı aldılar

Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Fenerbahçe taraftarından yıldız isme büyük tepki

Oyuna girerken hayatının şokunu yaşadı! Taraftardan o isme büyük tepki