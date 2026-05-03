İsrailli bakanın doğum gününde skandal 'urgan' pastası: Bazen hayaller gerçek olur

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in doğum günü kutlamasında kullanılan skandal tema tartışma yarattı. Yerel kaynaklara yansıyan bilgilere göre, etkinlikte birden fazla pastada "urgan" figürleri yer aldı.

PASTA AYRI ÜZERİNDE YAZAN AYRI SKANDAL

Pastalardan birinde “Bakan Ben Gvir'i tebrik ederiz. Bazen hayaller gerçek olur” ifadesinin bulunması dikkat çekti. Kutlamada yalnızca pastalar değil, Ben-Gvir’in taktığı urgan figürlü rozet de eleştirilere neden oldu. Söz konusu sembollerin, son dönemde gündeme gelen idam cezası düzenlemesiyle bağlantılı olduğu yorumları yapıldı.

SKANDAL İDAM CEZASI YASASI

İsrail Meclisi’nin mart ayında kabul ettiği ve Filistinli tutuklulara yönelik idam cezasını düzenleyen yasa, uluslararası kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştı. Düzenlemenin İsrailli yerleşimcileri kapsamaması, ayrımcılık eleştirilerini beraberinde getirmişti.

Ben-Gvir’in liderliğini yaptığı Otzma Yehudit partisinin, bu yasayı hükümet koalisyonu sürecinde öncelikli şartlardan biri haline getirdiği belirtilmişti. Doğum günü kutlamasındaki semboller de bu bağlamda değerlendirilerek büyük tepki çekti.

Skandal olay "Bakan doğum gününde bile daha fazla ölüm istiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER ART ARDA GELDİ

İnsan hakları örgütleri ile birlikte İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, söz konusu yasaya tepki göstermişti. Yapılan açıklamalarda, düzenlemenin demokratik ilkelerle bağdaşmadığı ve ciddi endişelere yol açtığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde büyük bölümü siyasi tutuklu olan binlerce Filistinlinin bulunduğu belirtilirken, idam cezası tartışması bölgedeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

İDAN YASASI OTURUMUNA "URGAN" ROZETİYLE KATILMIŞTI

İsrailli Bakan Ben-Gvir ve partisi Yahudi Gücü milletvekilleri, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüldüğü Meclis oturumuna yakalarına "yağlı urgan" rozeti takarak katılmıştı.

İSRAİL İDAM CEZASI YASASINI ONAYLADI

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

Kaynak: Haberler.com