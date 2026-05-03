Define avcıları "Öksürük Baba Türbesi"ni talan etti

Erzurum’da “Öksürük Baba” ve “Tükürük Nene” olarak bilinen türbede kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde define kazısı yaptı. İki mezarın bulunduğu alan tahrip edilirken, şüpheliler fark edilince kaçtı. Sabah dua etmeye gelen bir kişinin durumu bildirmesi üzerine olay ortaya çıktı. Polis ekipleri inceleme başlatırken, mahalle sakinleri yaşananlara tepki gösterdi ve türbenin korunmasını istedi.

Erzurum’da halk arasında “Öksürük Baba” ve “Tükürük Nene” olarak bilinen türbede kimliği belirsiz kişiler tarafından define kazısı yapıldı. Olay, mahallede büyük tepki çekti.

GECE SAATLERİNDE KAZI YAPTILAR

Olay, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Karskapı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öksürük rahatsızlığı olanların şifa bulmak amacıyla ziyaret ettiği türbeye gelen şüpheliler, iki mezarın bulunduğu alanda kazı yaptı. Karşı apartmanda oturanların durumu fark etmesi üzerine şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

SABAH FARK EDİLDİ

Sabah saatlerinde türbeye dua etmeye gelen bir kadın, mezarların kazıldığını fark ederek durumu mahalle sakinlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

“BURASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yaşar Akar, yaşananlara tepki göstererek, “Sabah türbenin yakınındaydık. Dua etmeye gelen bir teyze mezarın kazıldığını fark etmiş. Taşları kaldırmışlar. Gece 5-6 kişinin görüldüğü ve kaçtıkları söylendi. Define mi aradılar bilmiyoruz. Burası bizim için önemli, sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, türbede inceleme yaparken, define kazısı yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
