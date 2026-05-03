Haberler

Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bundesliga II'de mücadele eden Schalke 04, milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle rakibini yenerek Bundesliga'ya yükseldi. Milli futbolcu, bu sezon 14. golünü kaydetti

Bundesliga II'nin 32. hafta maçında milli futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, sahasında konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u 1-0'lık skorla alt etti. 

KENAN ATTI, SCHALKE ŞAMPİYON OLDU

Taraftarı önünkde kritik bir müsabakaya çıkan Schalke 04, Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu. Milli futbolcu, bu sezon rakip ağlara 14. golünü attı. 

3 SEZON SONRA YENİDEN BUNDESLIGA'DA

Edin Dzeko'nun da ocak ayında kadrosuna katıldığı Schalke 04, tam üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya geri dönmeyi başardı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı

İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman Petrolspor görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Batmanspor unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek
Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Batman Petrolspor görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Batmanspor unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek
Trump'ın bir saat boyunca aynı şeyi söylediği Beyaz Saray paylaşımı tartışma yarattı

Bir saat boyunca durmadan aynı şeyi tekrarladı
Polonya Başbakanı Tusk: En büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir

NATO'da dev kırılma! Avrupa ülkesi en büyük tehlikeyi açıkladı