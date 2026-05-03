Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur, ancak bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Ersoy, “9 günlük tatil turizm açısından olumlu olur ancak bu karar kabinede değerlendirilecek” dedi.

KRİZ VE TURİZM DEĞERLENDİRMESİ

Küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Ersoy, Türkiye’nin kriz yönetimi tecrübesi sayesinde sürecin kontrollü ilerlediğini ifade etti. İlk çeyreğin büyümeyle kapandığını söyleyen Ersoy, ikinci çeyreğin daha zorlu geçebileceğini dile getirdi.

“SON DAKİKA REZERVASYON” DÖNEMİ

Enerji fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizliklerin turizmi etkilediğini belirten Ersoy, bu yaz sezonunda son dakika rezervasyonlarının ağırlıkta olacağını söyledi. Bu nedenle tanıtım faaliyetlerinin sezon boyunca artırıldığını vurguladı.

İSTANBUL VE DUBAİ KARŞILAŞTIRMASI

İstanbul’un Dubai ile kıyaslanmasına da değinen Ersoy, iki destinasyonun sezonlarının farklı olduğunu belirterek rekabetten çok birbirini tamamlayan bir yapı olduğunu söyledi.

F1 AÇIKLAMASI

Formula 1 organizasyonuna ilişkin de konuşan Ersoy, sürecin uzun hazırlık gerektirdiğini belirterek, “Henüz işin başındayız” dedi.

Erdem Aksoy
