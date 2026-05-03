Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD merkezli kozmetik devi Estée Lauder, daha önce açıkladığı 7 bin kişilik işten çıkarma planını genişleterek hedefi 10 bine çıkardı. Şirket, küresel çapta küçülmeye giderek maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.

MAĞAZA OPERASYONLARI DARALIYOR

Yaklaşık 57 bin çalışanı bulunan Estée Lauder, özellikle mağaza operasyonları başta olmak üzere birçok alanda küçülme planlıyor. Bu adımın şirkete yaklaşık 200 milyon dolarlık ek tasarruf sağlaması bekleniyor. Dönüşüm planı kapsamında ise yıllık vergi öncesi tasarrufun 1,2 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

DİJİTAL SATIŞA YÖNELİYOR

CEO Stéphane de La Faverie liderliğinde şirket, satış stratejisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Estée Lauder, Amazon ve TikTok Shop gibi hızlı büyüyen dijital platformlara ağırlık vererek yeniden büyüme hedefliyor. Şirket, üst üste üç yıl süren satış düşüşünü bu dönüşümle tersine çevirmeyi planlıyor.

PİYASA OLUMLU KARŞILADI

Açıklanan yeniden yapılanma planı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Şirket hisseleri gelişmelerin ardından yüzde 13’e kadar yükseldi. Analistler, bu sonuçların “en kötünün geride kalmış olabileceğine” işaret ettiğini belirtti.

KAR BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Estée Lauder, mali yılın geri kalanına ilişkin beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. Şirketin hisse başına kar beklentisi 2,35–2,45 dolar aralığına yükseltilirken, organik satış büyümesinin yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Parfüm segmentinde ise yüzde 10’luk büyüme hedefleniyor.

ÇİN PAZARINDA TOPARLANMA SİNYALİ

Uzun süredir zayıf performans gösteren Çin pazarında da toparlanma işaretleri görülmeye başladı. Son çeyrekte Çin’de organik net satışlar yüzde 6 artış gösterdi.

OLASI BİRLEŞME GÜNDEMDE

Öte yandan piyasada Puig Brands ile olası birleşme ihtimali de konuşuluyor. Henüz resmi bir adım atılmazken, analistler bu konuda ikiye bölünmüş durumda.

