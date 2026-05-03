Brezilya'da Shakira fırtınası! 2 milyon hayranı tempo tutarak eski eşi Pique'ye küfür etti

Rio de Janeiro’da Copacabana Plajı, Shakira’nın dev konserine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 2 milyon kişi, Latin pop yıldızını izlemek için sahili doldurdu. Ancak geceye sadece müzik değil, Gerard Pique’ye yönelik tezahüratlar da damga vurdu.

SHAKIRA SAHNEYE GECİKMELİ ÇIKTI AMA COŞKU ZİRVEYE ULAŞTI

49 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Brezilya’nın ulusal renklerini taşıyan kostümüyle planlanandan bir saatten fazla gecikmeyle saat 23.00’ten sonra sahneye çıktı. Dolunayın aydınlattığı gecede gökyüzündeki dronlar Shakira’nın portresini oluştururken, sahildeki kalabalık şarkıcıyı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Shakira açılışta Portekizce konuşarak, “Milyonlarca insanın birlikte şarkı söylemesi ve dans etmesi büyüleyici” sözleriyle hayranlarına seslendi.