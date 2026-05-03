Trump "Korsan gibi davrandık" dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı

Trump 'Korsan gibi davrandık' dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a ait gemilere yönelik müdahaleyi “korsan gibi davrandık” sözleriyle savunması tartışma yarattı. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, bu ifadelerin “açık bir suç itirafı” olduğunu belirterek tepki gösterdi. ABD’nin eylemlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiren Bekayi, Birleşmiş Milletler’e çağrı yaparak bu tür ihlallerin normalleştirilmemesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD donanmasının İran’a ait gemilere yönelik müdahalesini “korsan gibi davrandık” sözleriyle savunması uluslararası gündemde yankı uyandırdı. Trump, Florida’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran’a ait gemilere el konulduğunu belirterek, “Gemiyi aldık, yükü aldık, petrolü aldık. Bu oldukça kârlı bir iş” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran limanlarına yönelik müdahaleleri ve deniz operasyonları, uluslararası hukuk açısından tartışma yaratırken, Trump’ın sözleri bu tartışmayı daha da alevlendirdi.

İRAN: BU AÇIK BİR SUÇ İTİRAFI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekayi, ABD’nin İran gemilerine el koymasını “hukuksuz” olarak nitelendirdi.

Bekayi, “ABD Başkanı, İran gemilerinin yasa dışı şekilde ele geçirilmesini açıkça ‘korsanlık’ olarak tanımladı ve ‘korsan gibi hareket ediyoruz’ diyerek bununla övündü” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin bir dil sürçmesi olmadığını savunan Bekayi, “Bu, uluslararası deniz taşımacılığına yönelik eylemlerinin suç niteliğini doğrudan kabul eden bir itiraftır” dedi.

BM’YE ÇAĞRI: BU İHLALLER NORMALLEŞTİRİLMESİN

İranlı yetkili, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler ve BM Genel Sekreteri’nin bu tür “açık ihlalleri” reddetmesi gerektiğini vurguladı.

Bekayi, ABD’nin eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu tür müdahalelerin normalleşmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

