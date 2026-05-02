Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada Eser Mirdağlı (31) ve Mehmet Emin Teker (35) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi'nde meydana geldi. Tugay D.'nin (27) kullandığı 63 ES 821 plakalı otomobil ile Muhammed Sait S. (28) yönetimindeki 06 NG 078 plakalı TIR ve Hacı Selçuk T. (22) idaresindeki 35 BVM 720 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 35 BVM 720 plakalı otomobilde yolcu konumundaki Eser Mirdağlı ile Mehmet Emin Teker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hacı Selçuk T. ile beraberindeki İsmi G. (45), ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
