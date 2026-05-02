El freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

SİVAS'ta sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek gölete düştü. Suya gömülen otomobil, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Yıldız beldesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Göleti'nde yaşandı. Göletin kıyısına park edilen sürücüsü öğrenilemeyen 58 ADZ 078 plakalı otomobil, el freni çekilmeyince kendiliğinden hareket ederek gölete düştü. Otomobilin gölete düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçerisinde kimse bulunmayan otomobili kurtarmak için AFAD ekipleri suya girerek halat bağladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından suya gömülen otomobil vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı