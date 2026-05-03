İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı

Çin’de bir festivalde sergilenen insansı robot aniden kontrolden çıkarak çevrede paniğe neden oldu. Görüntülerde robotun dengesiz hareketlerle etraftaki insanlara yöneldiği görüldü. Vatandaşlar hızla uzaklaşırken, görevliler kısa sürede müdahale ederek robotu kontrol altına aldı. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, robot teknolojilerinin güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.

Çin’de bir festival alanında sergilenen insansı robot, aniden kontrolden çıkarak çevrede paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ANİDEN HAREKETLENİP SALDIRIR GİBİ DAVRANDI

Görüntülerde robotun bir anda dengesiz hareketler sergilediği, etrafındaki insanlara doğru yönelerek saldırır gibi hamleler yaptığı görüldü. Festival alanında bulunan vatandaşlar panik içinde geri çekildi.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Kısa süreli yaşanan kargaşanın ardından görevliler robota müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, robot teknolojisinin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Aynasız Delikanli:

Tamda anlatmak istediğim bu...kontrolden çıkarsa insanlığa buyuk zarari dokunabilir.. Ünlü fizikçi Stefan Hawking önemle bu robotlara insanoğlu dikkat etsin diye çok kez uyarida bulundu....Kuran'da buyrulan Dabbetul arz gereken uyarıyı yapmistir.

Allah derki, ben zulüm edici değilim..İnsan oğlu kendi kendine zulüm ediyor yani insanoglu elleri ile insanlığın sonunu getiriyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

