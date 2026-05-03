İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı

Çin’de bir festival alanında sergilenen insansı robot, aniden kontrolden çıkarak çevrede paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ANİDEN HAREKETLENİP SALDIRIR GİBİ DAVRANDI

Görüntülerde robotun bir anda dengesiz hareketler sergilediği, etrafındaki insanlara doğru yönelerek saldırır gibi hamleler yaptığı görüldü. Festival alanında bulunan vatandaşlar panik içinde geri çekildi.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Kısa süreli yaşanan kargaşanın ardından görevliler robota müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, robot teknolojisinin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

