Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, lider Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek çok çarpıcı bir galibiyete imza attı.

''GALATASARAY'I EZEREK YENDİK''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, mücadele sonrası Radyo Gol'e açıklamalarda bulunarak maçı değerlendirdi. Galatasaray'ı ezerek yendiklerini ifade eden Yüksel Yıldırım, “Asla maç satmayız diyoruz. Onlar bize ‘Maç satıyorsunuz’ diyorlar. Galatasaray'ı ezerek yendik, bütün Türkiye gördü! ” dedi.

ONLAR MUHATABIM OLAMAZ''

Sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara, oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi. Kartallar yüksek uçar, sineklerle uğraşmıyor. Onlar muhatabım olamaz!'' ifadelerini kullandı.

''6-1, 8-1 OLABİLİRDİ''

Galatasaray'a daha fazla gol atabileceklerini ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe medyası beni Galatasaray'ın arka bahçesi olmakla suçluyordu. Cevabımızı verdik. İnanılmaz maç oldu. 6-1, 8-1 de olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.