İzmir'de binada yangın çıktı: 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde üç katlı bir binada elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 1,5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 çocuğun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde üç katlı bir binada elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 1,5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 çocuğun ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay, dün akşam saat 22.50 sıralarında Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'ta bulunan üç katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çocukların bulunduğu sırada elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, evde bulunan dört çocuktan 2'si vatandaşların, 1'i ise itfaiye erlerinin çabasıyla evden çıkarıldı. 

3 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evde bulunan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen ve hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilen 3 çocuk ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
