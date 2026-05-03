Boşanma aşamasındaki eşinin Instagram hesabı açmasına sinirlenen koca, kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş etti

ERZURUM'da boşanma aşamasında olduğu eşinin Instagram hesabı açmasına sinirlenen S.T. (26) kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından kaçan S.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. S.T., boşanma aşamasında olduğu F.T.'nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi. Buna tepki gösteren S.T. pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti. Site bahçesine giren S.T. eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireye 4 el ateş etti. Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti. Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polisleri gören S.T. kaçtı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.'yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak'ta yakaladı. S.T. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu.

Bu arada yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.'nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı yer aldı.

