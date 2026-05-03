Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

Fenerbahçe'de uzun bir aranın ardından sahalara geri dönen Edson Alvarez, RAMS Başakşehir maçında taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Islıklanan ve yuhalanan Edson Alvarez, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Meksikalı oyuncu paylaşımında "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim'' sözlerine yer verdi.

  • Edson Alvarez, 3 ay aradan sonra Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir maçında Fred'in yerine oyuna girdi.
  • Alvarez, taraftarların ıslıklı protestolarına maç sonunda 'Sizi duyamıyorum' hareketiyle karşılık verdi.
  • Alvarez, gece yarısı sosyal medyada 'Tanrı iyidir... Çok özledim' paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada Fred’in yerine oyuna dahil olan Edson Alvarez, 3 ay aradan sonra ilk kez forma şansı buldu. Meksikalı oyuncu, sahaya adım attığı andan itibaren tribünlerin yoğun ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Maçın son dakikalarında top ayağına her geldiğinde protestolar devam etti.

''SİZİ DUYAMIYORUM'' İŞARETİ

Taraftarların tepkisine maç sonunda karşılık veren Alvarez, tribünlere doğru "Sizi duyamıyorum" anlamına gelen bir el hareketi yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu hareket, sosyal medyada ve statta tansiyonu daha da yükseltti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM 

Yaşanan olayların ardından Alvarez, gece yarısı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Meksikalı orta saha oyuncusu yaptığı paylaşıma "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir; asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim." ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 resmi maçta 1 asistlik katkı sağladı. Şubat ayında yaşadığı sakatlık ve geçirdiği ameliyat sonrası 11 maçlık aranın ardından ilk kez süre bulabildi.

