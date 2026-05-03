Kavgaya aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ailelerin de dahil olduğu olayda silahla ateş açılırken, polis ekipleri kalabalığı biber gazıyla dağıttı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, dün saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, ailelerin de katılmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

Kavga sırasında taraflardan birinin silahla ateş açtığı öğrenildi. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Bir türlü sakinleşmeyen kalabalığa polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, silahla ateş açtığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kavga ve polisin müdahalesi çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, tarafların kalabalıklaştığı ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı