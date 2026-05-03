Haberler

Kavgaya aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Kavgaya aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi’de iki grup arasında başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla ateş açılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, silah kullandığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

  • İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma ailelerin katılımıyla kavgaya dönüştü.
  • Kavgada silahla ateş açıldı; polis biber gazıyla müdahale etti.
  • Olayda yaralanan olmazken, silahla ateş açtığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ailelerin de dahil olduğu olayda silahla ateş açılırken, polis ekipleri kalabalığı biber gazıyla dağıttı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, dün saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, ailelerin de katılmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

Kavga sırasında taraflardan birinin silahla ateş açtığı öğrenildi. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Bir türlü sakinleşmeyen kalabalığa polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, silahla ateş açtığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kavga ve polisin müdahalesi çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, tarafların kalabalıklaştığı ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
Trump 'Korsan gibi davrandık' dedi, İran'dan tepki gecikmedi: Bu açık bir suç itirafı

Trump'ın sarf ettiği cümle İran'ı kızdırdı: Bu açık bir suç itirafı
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Maç sonunda olay iddia: Şampiyon olurduk ama bu hakemlerle imkansız
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti

Herkes onu konuşuyor! Yere düşerken bile tarihe geçti
Define avcıları 'Öksürük Baba Türbesi'ni talan etti

"Öksürük Baba" talan edildi, mahalleli soluğu orada aldı
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Bu görüntüler tarih oluyor

Fatih Tekke'den olay iddia: Şampiyon olabilirdik ama bu hakemlerle imkansız

Maç sonunda olay iddia: Şampiyon olurduk ama bu hakemlerle imkansız
Trump'tan İran'ın 14 maddelik barış teklifine ilk yanıt

Trump'tan İran'ın 14 maddelik yeni teklifine yanıt! Daha okumadan...
Yayını gölgede bırakan kıyafet! RTÜK sorusu olay oldu

Yayını izleyenler RTÜK'e seslendi