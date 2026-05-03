Türkiye'de eleştirilerin hedefinde olan Farioli, Portekiz'de tarih yazdı

Ülkemizde Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u çalıştıran ve büyük eleştirilerin hedefi olan Francesco Farioli, Porto'yu bitime iki hafta kala şampiyon yaptı. Portekiz ekibi, 4 sezon sonra şampiyon oldu.

Türkiye’de oynattığı oyun nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan İtalyan teknik adam Francesco Farioli, Portekiz’de tarih yazdı. Porto, Farioli yönetiminde bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 4 yıllık hasrete son verdi.

PORTEKİZ'DE TARİH YAZAN ADAM: FARIOLI

Bir dönem Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor koltuklarında oturan, cesur oyun tercihlerinden dolayı futbol kamuoyunu ikiye bölen Francesco Farioli, kariyerinin zirvesine Portekiz’de ulaştı. 37 yaşındaki genç teknik adam, devraldığı Porto’yu ligin bitimine iki hafta kala zirveye taşıyarak şampiyonluk ipini göğüsledi ve ilk kupasını kazandı. 

PORTO'NUN 4 YILLIK HASRETİ BİTTİ

Son olarak 2021-2022 sezonunda kupayı müzesine götüren Porto, ezeli rakiplerinin gölgesinde kaldığı üç sezonun ardından Farioli ile yeniden ayağa kalktı. Mavi-beyazlılar, bu şampiyonlukla birlikte Portekiz futbolundaki hakimiyetini tekrar kanıtlarken, Farioli de Avrupa’nın en çok konuşulan genç teknik direktörleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

BİR İNANCIN ZAFERİ

Şampiyonluk kutlamalarında kısa bir açıklama yapan Farioli, kendisine güvenen kulüp yönetimine ve oyuncularına teşekkür ederken, bu başarının uzun süreli bir planlamanın ürünü olduğunu vurguladı.

Cemre Yıldız
