İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

İsrail, ABD’den F-35 ve F-15IA savaş uçakları almak için milyarlarca dolarlık anlaşmayı onayladı. Anlaşma kapsamında iki yeni savaş filosu kurulacak. Yetkililer, bu adımın İsrail’in hava üstünlüğünü uzun yıllar korumayı ve ordunun operasyon kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. İsrail’in halihazırda envanterinde bulunan F-35’lerin sayısının da bu alımla artması bekleniyor.

İsrail, ABD’den iki yeni savaş filosu almak için milyarlarca dolarlık anlaşmayı onayladı. Anlaşma kapsamında Lockheed Martin üretimi F-35 hayalet uçakları ile Boeing üretimi F-15IA savaş uçaklarının tedarik edileceği açıklandı.

“HAVA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ ALTINA ALACAĞIZ”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, söz konusu alımın ülkenin uzun vadeli askeri stratejisinin parçası olduğunu belirterek, “Bu plan, İsrail’in hava üstünlüğünü onlarca yıl boyunca korumayı hedefliyor” dedi.

“HER YERDE OPERASYON KABİLİYETİ”

Katz, anlaşmanın “İsrail’in Kalkanı” planının merkezinde yer aldığını vurgulayarak, ordunun her an ve her yerde operasyon yapabilecek güce sahip olmasının amaçlandığını ifade etti.

ZATEN F-35 KULLANIYOR

Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen F-35’ler, ABD ve müttefiklerinin ortak projesi olarak biliniyor. İsrail’in halihazırda bu uçaklardan onlarca envanterinde bulunuyor.

BU NEYİN HAZIRLIĞI?

Uzmanlara göre bu adım, doğrudan bir savaş hazırlığından ziyade bölgedeki artan gerilimler karşısında caydırıcılığı artırma ve askeri kapasiteyi güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor. İsrail, özellikle İran ve çevresindeki tehdit algısı nedeniyle hava gücünü uzun vadede garanti altına almak istiyor.

