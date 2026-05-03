Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Yetkililer, Kwale ve Kitui bölgelerindeki köprülerin hasar gördüğünü, Doğu Kenya'da 7 kişi olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Meteoroloji dairesi, yağışların devam edeceği uyarısında bulunurken arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kenya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışın, sel ve toprak kaymalarına neden olduğu bildirildi. Yetkililer, Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsü'nde hasar meydana geldiğini duyurdu. Kenya polisi, 7'si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji dairesi, bölgede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
