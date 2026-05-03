Genç mühendis otobüs beklerken feci şekilde hayatını kaybetti! Aile "ihmal" dedi

Küçükçekmece'de kamyonetin rögar kapağına çarparak kaldırıma çıkması sonucu yaşanan kazada durakta otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvitop hayatını kaybetti. Kaza tespit tutanağında kamyonet şoförü ile sorumlu kuruluş kusurlu bulundu. Selvitop'un amcası, "Bu yolda daha önce de çok sayıda kaza oldu. Hem araç şoföründen hem de gerekli çalışmaları yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız" dedi.

  • İnşaat mühendisi Görkem Selvitop (38), İstanbul Küçükçekmece'de otobüs beklerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Kaza tespit tutanağına göre kamyonet, yoldaki rögar kapağına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıktı.
  • Tutanakta kamyonet şoförü ve rögar kapağından sorumlu kuruluş kusurlu bulundu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 27 Nisan saat 18.30 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerinin servisinden inerek İETT durağında otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvitop’a (38), şoför Ercan Ç. idaresindeki kamyonet çarptı. 

GENÇ MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ

Kaza tespit tutanağına göre yolda bulunan rögar kapağına çarpan kamyonet, ardından kaldırıma çıktı. Burada otobüs bekleyen mühendis Selvitop'a çarpan kamyonet, mühendisin ağır yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Görkem Selvitop tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"KAMYONET ŞOFÖRÜ RÖGARA ÇARPARAK KALDIRIMA ÇIKTI"

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet şoförü Ercan Ç.'nin bulvarda yerinden çıkan rögar kapağına çarptığı, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kaldırıma çıkarak o sırada otobüs bekleyen Selvitop’a çarptığı belirtildi. Tutanakta, kamyonet şoförüyle rögar kapağından sorumlu kuruluş kusurlu bulundu.

"ARAÇLARI YAVAŞLATACAK ÖNLEMLER YOK"

Kazayla ilgili konuşan Görkem Selvitop’un amcası Mehmet Güner, "Yeğenim Görkem Selvitop iş yerinden servise binip buraya geliyor. Evine gitmek için başka bir otobüse binmek üzere beklerken, arkadan gelen süratli bir kamyonet ışıkların önünde rögar kapağını altına alıp sürükleyerek ilerliyor. Araç kaldırıma çıkarak yeğenimi altına alıp eziyor. Bu yolda daha önce de çok sayıda kaza oldu. Burada araçları yavaşlatacak önlemler yok, bunların yapılması gerekiyor. Bu nedenle hem araç şoföründen hem de gerekli çalışmaları yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
