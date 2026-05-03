İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

İran’da “Kadın, Yaşam, Özgürlük” protestoları sırasında tutuklanan siyasi mahkum Mehrab Abdollahzadeh idam edildi. Ülkede ayrıca casusluk suçlamasıyla iki kişi daha idam edildi. İdamların, çatışmalar sonrası sağlanan kırılgan ateşkes sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, son dönemde infazların arttığı bildiriliyor.

İran’da “Kadın, Yaşam, Özgürlük” protestoları sırasında tutuklanan siyasi mahkum Mehrab Abdollahzadeh’in idam edildiği açıklandı. Yargıya bağlı Mizan Haber Ajansı, idamın Urmiye Cezaevi’nde pazar sabahı gerçekleştirildiğini duyurdu.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA 2 İDAM DAHA

İran’da ayrıca Yüksek Mahkeme’nin casusluk suçlamasıyla verdiği idam kararlarını onamasının ardından iki kişinin daha cumartesi günü idam edildiği bildirildi. Söz konusu kişilerin İsrail adına casusluk yapmak ve Mossad ile iş birliği yapmakla suçlandığı belirtildi.

GERİLİM ORTAMINDA İDAM KARARLARI

İdamların, 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların ardından sağlanan kırılgan ateşkes sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ülkede son dönemde idamların artarak devam ettiği ifade ediliyor.

TECRİTTE TUTULMUŞTU

Kürt insan hakları kaynaklarına göre Abdollahzadeh, Urmiye Cezaevi’nde bir görevliyle yaşadığı tartışmanın ardından 28 Nisan’da hücre cezasına alınmıştı.

