Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi
Galatasaray’ın Samsunspor deplasmanında aldığı 4-1’lik mağlubiyet ve Günay Güvenç’in takımdaki geleceği netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonda Günay Güvenç ile yollarını ayırıp kadrosuna Uğurcan Çakır'ın arkasına güven verecek bir kaleci katmayı planlıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da, Samsunspor deplasmanında alınan 4-1’lik ağır mağlubiyet taşları yerinden oynattı. Maçın ardından sergilenen performanslar masaya yatırılırken, teknik heyet ve yönetimin gelecek sezon öncesi transferdeki önceliği kale bölgesine verdiği öğrenildi.
GÜNAY GÜVENÇ İLE YOLLAR AYRILIYOR
Kupada oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Samsun deplasmanındaki performansıyla da eleştirilerin odağında yer alan Günay Güvenç'in takımdaki geleceği büyük ölçüde netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli eldivenle gelecek sezon yollarını ayırma kararı aldı.
KALE UĞURCAN'A, ARKASINA GÜVEN VEREN YEDEK
Cimbom, beklentilerin altında kalan Günay’ın yerine, kaleyi daha dinamik ve güven veren bir isme emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray yönetimi, gelecek sezon kalede Uğurcan Çakır'ın arkasında bekleyecek güven veren bir kaleci için arayışlara başladı. Bu ismin büyük bir olasılıkla yine yerli bir isim olacağı öğrenildi.