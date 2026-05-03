Haberler

Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi

Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da yıldız ismin bileti Samsunspor maçı sonrasında kesildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’ın Samsunspor deplasmanında aldığı 4-1’lik mağlubiyet ve Günay Güvenç’in takımdaki geleceği netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonda Günay Güvenç ile yollarını ayırıp kadrosuna Uğurcan Çakır'ın arkasına güven verecek bir kaleci katmayı planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da, Samsunspor deplasmanında alınan 4-1’lik ağır mağlubiyet taşları yerinden oynattı. Maçın ardından sergilenen performanslar masaya yatırılırken, teknik heyet ve yönetimin gelecek sezon öncesi transferdeki önceliği kale bölgesine verdiği öğrenildi.

GÜNAY GÜVENÇ İLE YOLLAR AYRILIYOR

Kupada oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Samsun deplasmanındaki performansıyla da eleştirilerin odağında yer alan Günay Güvenç'in takımdaki geleceği büyük ölçüde netleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli eldivenle gelecek sezon yollarını ayırma kararı aldı. 

KALE UĞURCAN'A, ARKASINA GÜVEN VEREN YEDEK 

Cimbom, beklentilerin altında kalan Günay’ın yerine, kaleyi daha dinamik ve güven veren bir isme emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray yönetimi, gelecek sezon kalede Uğurcan Çakır'ın arkasında bekleyecek güven veren bir kaleci için arayışlara başladı. Bu ismin büyük bir olasılıkla yine yerli bir isim olacağı öğrenildi. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatı devam ediyor

Savaş endişesi radarda! Uçaklar peş peşe o bölgeye gidiyor
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Hüseyin Aksoy:

Bu arkadaş kendini futbolcu zannediyor kalecilik yapmasın oyuncu olsun kaleden çıkıyor yer tutamıyor rakibin aradığı tam bir kaleci keklik gibi avlıyor adamı Türkşye kupasından etti şampiyonluktan ederse şaşmamak lazım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Yalakalık boşa gitti desenize tüh.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi

Binlerce kişi tahliye edildi, uyarılar art arda geldi
İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Türkiye'de çok satan 2 telefon markası birleşti
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Lionel Messi, 3-0 öne geçtiği maçta kabusu yaşadı

3-0 öne geçtikleri maçın skoru inanılmaz
ABD'ye büyük şok! İran'a ait dev tanker ablukayı aşıp Güneydoğu Asya’ya uzandı

Trump'a şok! Fena oyuna getirdiler
Filipinler'deki Mayon Yanardağı'nda patlama! Binlerce kişi tahliye edildi

Binlerce kişi tahliye edildi, uyarılar art arda geldi
16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı

16 yıllık iktidarı devirdi, ilk icraatı ülkeyi fena karıştırdı