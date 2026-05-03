Haberler

İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte

İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran’da dolar kuru yükselirken, ülkenin para birimi tarihi dip seviyelere geriledi. Serbest piyasada dolar 184 bin tümene ulaşarak rekor kırarken, İran riyali de dünya basınına göre dolar karşısında tarihinin en düşük değerini gördü. Yaptırımlar, savaş gerilimi ve ekonomik kriz nedeniyle para birimindeki erime hızlanırken, enflasyon ve hayat pahalılığı da ciddi şekilde arttı.

  • Serbest piyasada dolar 184 bin tümene ulaşarak rekor kırdı.
  • 28 Şubat öncesinde dolar 160 bin tümen seviyesindeydi, çatışmaların ardından 135 bin tümene geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti.
  • ABD yaptırımları ve bölgesel gerilim, enerji ihracatı kısıtlamaları ve döviz arzındaki daralma yoluyla İran ekonomisini baskılıyor.

İran’da dolar kuru, ulusal para birimi karşısında tarihi seviyelere yükseldi. Serbest piyasada doların satış fiyatı 184 bin tümene ulaşarak rekor kırdı ve ülkede ekonomik baskının boyutunu gözler önüne serdi.

KURDA SERT DALGALANMA

ABD-İsrail geriliminin tırmandığı 28 Şubat öncesinde dolar 160 bin tümen seviyesinde işlem görüyordu. Çatışmaların ilk dönemlerinde kur 135 bin tümene kadar gerilese de son haftalarda yeniden hızlı bir yükseliş trendine girdi.

YAPTIRIMLAR VE SAVAŞ ETKİSİ

Uzmanlara göre İran ekonomisi, hem ABD’nin uzun süredir uyguladığı yaptırımların hem de son dönemde artan bölgesel gerilimin baskısı altında. Enerji ihracatındaki kısıtlamalar, döviz arzını daraltırken, savaş riski yatırımcı güvenini zayıflatıyor.

ENFLASYON ARTIYOR

Dolar kurundaki yükseliş, ülkede zaten yüksek olan enflasyonu daha da artırıyor. Temel tüketim ürünlerinde fiyat artışları hızlanırken, halkın alım gücünde ciddi gerileme yaşanıyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK HAKİM

Ekonomistler, kurdaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğini ve siyasi gelişmelere bağlı olarak yeni zirvelerin görülebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
İsrailli bakanın doğum gününde skandal 'urgan' pastası: Bazen hayaller gerçek olur

İsrailli bakandaki küstahlığa bakın! Pasta ayrı, yazı ayrı skandal
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Geri kalmış ülkelerde para nedense dipte

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

İran'da doları ülke kullanımından tamamen yasaklasın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak

67 yıllık gıda devi iflas etti! Yerel marketlerin vazgeçilmeziydi
Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı

11 yaşındaki Almina'ya son veda! Annenin ağıtları yürekleri dağladı
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
İstanbul'da turiste 7 bin 100 TL fatura çıkaran berber dükkanı mühürlendi

Turiste akılalmaz tuzak! Bakanlık harekete geçti, fatura kesildi
Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak

67 yıllık gıda devi iflas etti! Yerel marketlerin vazgeçilmeziydi
Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı

11 yaşındaki Almina'ya son veda! Annenin ağıtları yürekleri dağladı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı

İnsansı robot kontrolden çıktı festivalde büyük korku yaşandı