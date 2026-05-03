Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir vatandaşın apartman camında gördüğü ve insan sandığı silüetin, aslında ışık ve gölge etkisiyle oluşan bir pazar arabası olduğu ortaya çıktı.

  • Bir vatandaş, apartman dairesinin camında gördüğü silüeti insan sanarak panik yaşadı.
  • Görüntünün, cam arkasındaki bir pazar arabasından kaynaklandığı anlaşıldı.
  • Olay, ışık ve gölge oyunlarının yarattığı bir illüzyon olarak sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaş, sokaktan geçtiği sırada bir apartman dairesinin camında gördüğü silüet nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. İlk bakışta içeride bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu düşündüren görüntünün, aslında sıradan bir eşya olduğu anlaşıldı.

İLK BAKIŞTA İNSAN SİLÜETİ GİBİ GÖRÜNDÜ

Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan görüntüde, binanın orta katındaki pencerenin arkasında karanlık bir silüet dikkat çekiyor. Camın arkasındaki şekil, duruşu ve konumuyla adeta bir insanın pencerede beklediği izlenimini veriyor.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Ancak olayın ardından yapılan incelemede, söz konusu görüntünün bir kişiye ait olmadığı, cam arkasında bulunan bir pazar arabasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Işık ve gölge oyunlarının yarattığı illüzyon, kısa süreli bir korkuya neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kullanıcı ilk bakışta benzer şekilde yanıldığını belirtti. Olay, görsel algının yanıltıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

