İki büyük telefon markası tek çatı altında toplandı

Küresel akıllı telefon pazarında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Realme, yeniden Oppo çatısı altına girerek faaliyetlerini sürdürecek. Yapılan düzenlemeyle Realme ve OnePlus markaları korunurken, ürün stratejisi ve yönetim süreçleri Oppo’ya devredilecek. Türkiye’de servis ve garanti süreçlerinin nasıl etkileneceği henüz netleşmezken, ortak altyapıyla cihaz benzerliklerinin artması bekleniyor.

  • Realme, Oppo çatısı altında faaliyet göstermeye başlayacak.
  • Realme ve OnePlus markaları bağımsız kimliklerini koruyacak ancak ürün stratejisi, pazarlama ve planlama süreçleri Oppo yönetiminde yürütülecek.
  • Yeni yapılanmanın Türkiye'deki servis ve garanti süreçlerine etkisi henüz netleşmedi.

Küresel akıllı telefon pazarında önemli bir değişim yaşandı. Türkiye’de de geniş kullanıcı kitlesine sahip Realme, alınan kararla yeniden Oppo çatısı altında faaliyet göstermeye başlayacak.

MARKALAR KORUNUYOR, YÖNETİM MERKEZİLEŞİYOR

Gerçekleşen yapısal dönüşümle birlikte Realme ve OnePlus markaları bağımsız kimliklerini koruyacak. Ancak ürün stratejisi, pazarlama ve planlama süreçleri artık doğrudan Oppo yönetiminde yürütülecek.

TÜRKİYE’DEKİ KULLANICILAR İÇİN BELİRSİZLİK

Türkiye’de Oppo, Realme ve OnePlus’ın geniş bir kullanıcı tabanına sahip olması nedeniyle, yeni yapılanmanın servis ve garanti süreçlerine nasıl yansıyacağı henüz netleşmedi. Şirketten bu konuda açıklama bekleniyor.

ORTAK ALTYAPI, BENZER TEKNOLOJİLER

Yeni dönemde ortak altyapı kullanımıyla cihazlar arasında teknik benzerliklerin artması bekleniyor. Buna rağmen markalar hedef kitlelerine göre konumlanmayı sürdürecek.

SEGMENTLER AYRILIYOR

OnePlus üst segmentte performans odaklı çizgisini korurken, Realme fiyat-performans ürünleriyle genç kullanıcıları hedeflemeye devam edecek. Oppo ise grubun ana ve yenilikçi markası olarak konumunu sürdürecek.

