Manisa'da Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Ağabey Bıçaklanarak Öldürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. U.C.A., ağabeyini bıçakla ağır yaraladı. Hasan Akarsu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, şüpheli kardeşi gözaltına aldı ve soruşturma sürüyor.

MANİSA'nın Kula ilçesinde aralarında çıkan tartışmada kardeşi U.C.A. (25) tarafından bıçaklanan Hasan Akarsu (28), hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Karataş mevkisinde meydana geldi. Hasan Akarsu ile kardeşi U.C.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Akarsu, buradaki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Akarsu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
