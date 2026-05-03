Gıda devi iflas etti! Sene sonuna kadar yüzlerce mağaza kapanacak

ABD gıda tedarik zincirinin önemli aktörlerinden biri daha ekonomik baskılara dayanamadı. Batı Teksas merkezli 67 yıllık Potato Specialty Company, faaliyetlerini tamamen durdurarak iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 28 Nisan 2026’da yaptığı tasfiye başvurusu, bölgedeki gıda tedarikinde önemli bir dönemin sona erdiğini gösterdi.

RESTORAN VE MARKETLERİN ANA TEDARİKÇİSİYDİ

Yarım asrı aşkın süredir taze sebze-meyve, dondurulmuş ürünler ve kuru gıda dağıtımı yapan şirket, özellikle restoran zincirleri ve yerel marketler için kritik bir tedarikçi konumundaydı. Faaliyetlerin durması, bu işletmeler için yeni maliyet baskılarını gündeme getirdi.

ZİNCİRLEME ETKİ ENDİŞESİ

Şirketin varlık satış sürecine girmesi, halihazırda yüksek maliyetlerle mücadele eden sektörde “zincirleme etki” riskini artırdı. Uzmanlar, özellikle patates ve taze ürün tedarikinde oluşacak boşluğun bölgedeki fiyatları yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor.

İFLAS DALGASI DERİNLEŞİYOR

Potato Specialty Company’nin çöküşü, ABD’de perakende ve restoran sektörünü etkileyen geniş çaplı iflas dalgasının son örneklerinden biri oldu. Artan faiz oranları, yükselen lojistik giderleri ve zayıflayan tüketici talebi, özellikle orta ölçekli şirketleri zorlamaya devam ediyor.

Ekonomistler, 2026 yılı sonuna kadar ülke genelinde 2 binden fazla mağazanın kapanabileceğini öngörüyor. Son gelişme, ABD ekonomisindeki daralmanın gıda tedarik zincirine kadar uzandığını ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com