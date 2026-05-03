16 yıllık iktidarı deviren Magyar, ilk iş kayınbiraderini bakan olarak atadı

Macaristan’da 16 yıllık Orban dönemini sona erdiren Başbakan Peter Magyar, kayınbiraderi Mellethei-Barna’yı adalet bakanı olarak atama kararı aldı. Karar siyasi tartışma yaratırken, Magyar eleştirilerin anlaşılabilir olduğunu ancak Mellethei-Barna’nın hukukçu kimliği, uluslararası kariyeri ve partideki geçmişiyle liyakatli bir isim olduğunu savundu.

Macaristan’ın yeni Başbakanı Peter Magyar, kayınbiraderini adalet bakanı olarak atama kararıyla gündeme geldi. Karar, muhalefet ve eski iktidar cephesinde tartışma yarattı.

16 YILLIK ORBAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Magyar’ın liderliğini yaptığı Tisza Partisi, 12 Nisan’daki seçimleri açık farkla kazanarak 16 yıllık Viktor Orban iktidarını sona erdirdi. 45 yaşındaki siyasetçi, görevi devralmaya hazırlanıyor.

KAYINBİRADERİNİ BAKAN YAPIYOR

Magyar, adalet bakanlığı görevine kız kardeşinin eşi Mellethei-Barna’yı atayacağını açıkladı. Söz konusu karar, özellikle Orban’ın partisi Fidesz üyeleri tarafından sert şekilde eleştirildi.

“ELEŞTİRİLER ANLAŞILABİLİR AMA…”

Eleştirilere yanıt veren Magyar, kaygıların anlaşılabilir olduğunu ifade etti ancak Mellethei-Barna’nın siyasi hareketlerine katıldıktan sonra kız kardeşiyle evlendiğini vurguladı. Magyar ayrıca, “Geleceğin adalet bakanının yurt içi ve uluslararası kariyeri, yüksek nitelikli çalışmaları ve vizyonu tartışmasızdır” diyerek atama kararını savundu.

PARTİNİN KURUCULARINDAN

Hukukçu olan Mellethei-Barna’nın, Magyar ile üniversite yıllarından tanıştığı belirtildi. 2020’de kurulan Tisza Partisi’nin kurucu 10 üyesi arasında yer alan Mellethei-Barna, partide hukuk direktörü olarak görev yapıyordu.

