Yağışlar Karadeniz'i esir aldı: Bakan Yerlikaya ve Tunç sel bölgesine gidiyor

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar beraberinde seli de getirirken, en büyük darbeyi Karadeniz'e vurdu. Karadeniz'de 1000'e yakın heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Zonguldak-İstanbul ve Bolu Dağı mevkisinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'a doğru yola çıktı. AFAD da yağışların devam edeceğini belirterek 15 ile turuncu, 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Şiddetli sağanak yağışlar, ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Yağışlarla birlikte yaşanan seller, Karadeniz'de hayatı durma noktasına getirdi. Bölgede 1000'e yakın heyelan meydana gelirken, Zonguldak-İstanbul ve Bolu Dağı mevkisinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'a doğru hareket etti. Yağışların devam edeceği 20 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı.

TÜRKİYE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ETKİSİ ALTINDA

Türkiye, şiddetli sağanak yağışların etkisi altına girdi. Dünden bu yana etkili olan yağışlar şiddetini artırınca sel de beraberinde geldi. Sel suları, en büyük darbeyi Karadeniz Bölgesi'ne vurdu. Bölgede birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü, dereler taştı, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı. Samsun'da sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN YERLİKAYA VE TUNÇ SEL BÖLGESİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte şiddetli yağışların devam edeceğini belirtirken, teyakkuz halindeki ekipler çalışmalarını artırdı. Selle ilgili son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bölgeye hareket etti.

BAKAN YERLİKAYA: CAN KAYBIMIZ YOK

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Başta Batı Karadeniz Bölgemiz olmak üzere sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile birlikte Bartın'a doğru karayoluyla hareket halindeyiz. Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgede. 23 vatandaşımız helikopter, 73 vatandaşımız ise bot ve iş makineleriyle kurtarıldı. Şu an itibarıyla şükürler olsun can kaybımız yok. Hava Kurtarma ekiplerimiz ve tüm birimlerimiz Milletimizin emrinde.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son 24 saatteki verilerine göre Bartın ilimizde metrekare başına; Bartın Merkez: 134.8, Amasra: 182.4 kg, Arıt: 147.6 kg, Kozcağız: 129.2, Kurucaşile: 119.2, Hasankadı: 101.6, Ulus: 91.2 kg yağış düştü. Yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Lütfen, temkinli olalım; uyarıları dikkate alalım."

BAKAN TUNÇ: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Bakan Yılmaz Tunç ise, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bartın ve çevre illerimizde yaşanan sel afeti nedeniyle hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte bölgeye hareket halindeyiz. AFAD koordinasyonunda tüm birimleri seferber etmiş durumdayız. Mahsur kalan hemşehrilerimiz için havadan ve karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Devletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş durumda. Allah memleketimizi her türlü afetten korusun."

ULAŞIM KİLİTLENDİ

Şiddetli yağışlar ulaşımı da sekteye uğrattı. Bartın'da dağlardan gelen yağmur suyu nedeniyle Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

KAYA PARÇALARI İSTANBUL-ZONGULDAK YOLUNU KAPADI

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bölgede yollar ve tarım alanları sular altında kaldı. İstanbul- Zonguldak yolunun Ilıksu mevkii toprak ve kaya parçalarıyla kapandı, sadece hastaneye gidenlere geçiş izni verildi.

ANKARA-İSTANBUL YÖNÜ DE TRAFİĞE KAPANDI

Ulaşımın durduğu yerlerden birisi de Bolu Dağı Tüneli mevkisi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışın ardından TEM Otoyolu'nda yaşanan heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapandığını belirtti. Twitter hesabından paylaşım yapan Uraloğlu şunları söyledi: "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir."

"KARADENİZ'DE BİNE YAKIN HEYELAN VAR"

Sağanak yağışın hasarlara neden olduğu Ordu'da kent merkezinden geçen dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanak nedeniyle bine yakın heyelan olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış Karadeniz'de. Buna bağlı olarak da bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Ekiplerimiz özellikle yerleşim yerleri etkilenen alanlarda şu anda 4 ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Burada yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak" şeklinde konuştu.

EKİPLER TEYAKKUZDA

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'ın Merkez ilçe ve Çaycuma ilçesindeki aşırı yağışlar nedeniyle bölgeye, Zonguldak İl AFAD'dan 14 personel, 3 bot, Bilecik İl AFAD'dan 2 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Manisa İl AFAD'dan 3 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Jandarma Arama Kurtarma'dan 7 dalgıç, 3 bot ve 2 araç görevlendirildi.

SAMSUN'DA 1 CAN KAYBI

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Sezer, "Maalesef dün yine bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik Samsun'da. Geceden sabaha kadar arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah itibariyle onu da bulduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz" ifadelerinde bulundu.

DÜZCE'DE YERLEŞİM YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Düzce'de de birçok noktada su taşkınları yaşandı. Merkeze bağlı Gündolaması köyünden geçen dere taşınca yollar suyla kaplandı, bazı yerleşim yerleri zarar gördü.

BARTIN FELAKETİ YAŞIYOR

Sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle 3 saatte Bartın merkezde metrekareye 69 kilogram, Amasra ilçesine 117 kilogram, Kurucaşile ilçesine 73 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış nedeniyle Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun Bartın-Sinop bağlantı kesiminde bulunan Karaçay Deresi taştı. Derenin taşmasıyla asfaltta hasar oluştu.

EVLERİ SU BASTI

Bartın'da 129 ihbar bildirildi. Kentte aşırı yağışlar sonucu ev su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması meydana geldi. Kuruçay deresinin taşmasıyla mahsur kalan 11 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Bartın çayı yüzde 100, Kirazlı Çeşme Barajı yüzde 20 doluluk seviyesine ulaştı.

KARAÇAY DERESİ TAŞTI

Karaçay Deresi'nin kenarında iş makinesi imalathanesinde mahsur kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda hafif sıyrıkları oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan çok sayıda köpek de kurtarıldı. Derenin taşması nedeniyle Karaçay piknik alanı tamamen su altında kalırken, piknik alanında bulunan köprü hasar aldı.

BARTIN IRMAĞI YÜKSELİNCE VATANDAŞLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Irmak taşmaya başladı. Irmağın kenarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki ev ve iş yerleri boşaltılıyor. Belediye ekipleri, anonslarla vatandaşları Bartın Irmağı'nın yakınlarında bulunmamaları konusunda uyarıyor. Bölgede yoğun sağanak devam ediyor.

BARTIN VALİSİ DE OLAY YERİNDE

Kurtarma çalışmalarını takip eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Karaçay deremizde büyük bir yükselme oldu. Şimdi dere inmeye başladı. 3 kişiyi fabrikadan kurtardık, ambulanslara aldık. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

EV VE TARLALAR SULAR ALTINDA KALDI

Amasra ilçesine bağlı Amasra Tüneli'nin girişine doğru akan su şelale görüntüsü oluşturdu. İlçeye bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köylerinde çok sayıda ev ve tarla su altında kaldı. Göçkündemirci köyünde iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.,

OTOMOBİL KÖPRÜNÜN KORKULUKLARINA TAKILDI

Bartın kent merkezinde Karaçay Deresi üzerinde bulunan Karadere Köprüsü'nden geçmeye çalışan bir otomobil köprünün korkuluklarına takıldı. İl genelinde çok sayıda köprünün yıkıldığı ve heyelanların yaşandığı öğrenildi.

İŞÇİLER HELİKOPTERLE KURTARILDI

Bartın'da Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yaklaşık 70 işçi sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter kurtarma çalışmasına başladı. İşçilerden bazıları helikopterle kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor. İş makineleriyle de bir yandan işçiler kurtarılmaya çalışılırken, bir yandan da sular tahliye ediliyor.

30 İLE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı yaptı. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 15 ilde "turuncu" kod, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum olmak üzere 15 il için de "sarı" kod ile yağış uyarısı verildi. Uyarı verilen illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldı. AFAD tarafından turuncu kod ile uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.

RİZE VE TRABZON'DA ALARM DURUMU

Rize il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Rize İl AFAD'dan 57 personel, 1 bot teyakkuz halinde bekliyor. Trabzon il genelinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Trabzon İl AFAD'dan 22 personel, 1 bot teyakkuz halinde bekliyor. Uyarı kodlarının verildiği diğer illere de ekipler sevk edildi. Yağışların devam ettiği bölgede an itibarıyla herhangi bir can kaybı bulunmuyor.

SARI VE TURUNCU KOD NEDİR?

"Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamını taşıyan "Sarı" kod ile "Meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor. "Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.