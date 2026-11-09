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Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı

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Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlama çalışmaları kapsamında kendisine gönderilen dikkat çekici bir mesajı açıkladı. Bir çocuğun "Sen kimsin, benim sosyal medyamı yasaklıyorsun? Benim babam savcı!" sözleriyle tepki gösterdiğini aktaran Göktaş, yaşanan örnek üzerinden akran zorbalığına dikkat çekti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı sorunlara ilişkin değerlendirmesinde kendisine gönderilen bir mesajı gündeme getirdi. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalara tepki gösteren bir çocuğun kullandığı ifadeleri aktaran Göktaş, mesajı akran zorbalığı konusuyla ilişkilendirdi.

"SEN KİMSİN, BENİM SOSYAL MEDYAMI YASAKLIYORSUN?"

Gazeteci Adem Metan'ın yayınına konuk olan Bakan Göktaş, kendisine ulaşan mesajda bir çocuğun sosyal medya kısıtlamasına karşı çıkarak "Sen kimsin, benim sosyal medyamı yasaklıyorsun? Benim babam savcı!" ifadelerini kullandığını söyledi.

AKRAN ZORBALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Göktaş, söz konusu mesajı paylaşarak çocuklar arasındaki akran zorbalığına dikkat çekti. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme tartışmaları sürerken aktarılan bu örnek, kısıtlamalara yönelik tepkilerin de gündeme gelmesine neden oldu.

Kaynak: Haberler.com
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