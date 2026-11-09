Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Amedspor maçında da gol atarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

YENİ SÖZLEŞME TALEBİ

Batrakov'un UEFA Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerin ardından sözleşmesindeki 55 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi gündeme gelmiş, yönetimden bu maddenin yükseltilmesi yönünde yorumlar yapılmıştı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Batrakov’un menajeri Vladimir Kuzmichev, ara transfer döneminde yeni sözleşme ve serbest kalma maddesinin yükseltilmesi ihtimali hakkında konuştu. Vladimir Kuzmichev, konuyla ilgili ''Bir seyahat planım var. Önümüzdeki iki hafta içinde Aleksey’i ziyaret edeceğim ve orada Aleksey'in geleceğiyle ilgili yönetimle bir görüşmem olacak.'' dedi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 13 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki yıldız isim, 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemeyi başardı.