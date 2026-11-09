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Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi

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Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi Haber Videosunu İzle
Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi
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Almanya'nın Dortmund kentinde bir dönercinin açılışa özel 1 avroya döner satacağını duyurması ortalığı karıştırdı. Yüzlerce kişinin akın ettiği işletmenin önünde çıkan olaylarda polise taş, şişe, sandalye ve havai fişek fırlatıldı. Yaklaşık 100 çevik kuvvet polisinin ve helikopterin sevk edildiği olaylarda bir kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın Dortmund kentinde hizmete giren bir dönerci dükkanı, açılış gününe özel fiyat kampanyası düzenledi. Dönerin 1 avrodan (yaklaşık 56 TL) satılacağını öğrenenler pazar günü işletmeye akın etti. Ancak indirimden yararlanmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık kısa sürede kontrolden çıktı.

DÖNER ALMAYA GELDİLER, POLİSE SALDIRDILAR

İşletmenin önünde başlangıçta yaklaşık 300 kişi toplandı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu kalabalığı güvenlik görevlileri kontrol edemeyince işletme sahibi polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise saldırıya uğradı. Kalabalıktaki bazı kişiler polislere taş, cam şişe, sandalye, elektrikli scooter ve havai fişek fırlattı. Saldırı sırasında bir polis aracı da taşların isabet etmesi sonucu hasar gördü.

100 ÇEVİK KUVVET POLİSİ VE HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Saldırıların ardından bölgedeki polis sayısı artırıldı. Devriye ekiplerine destek için yaklaşık 100 polisten oluşan iki çevik kuvvet birliği görevlendirildi. Operasyona bir polis helikopteri de katıldı.

Polisin dağılma uyarılarına rağmen bölgeden ayrılmayan kişilerden birinin üzerinde kurusıkı tabanca bulundu. Olayların ardından bir kişi gözaltına alınırken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Dortmund Polis Şefi Tim Frommeyer, yaşananlara tepki göstererek "Şiddet kullananlar, macera arayan gençler veya kışkırtıcılar değil, suçlulardır" ifadelerini kullandı.

HEDİYE ÇEKİLİŞLERİ İPTAL EDİLDİ

İşletme, açılış öncesinde yalnızca ucuz döner kampanyasıyla değil, iPhone 18 Pro Max ve Umre çekilişi duyurusuyla da ilgi toplamıştı. Dükkanın işletmecisi, olayların büyümesi üzerine çekilişlerin yapılmayacağını açıkladı.

POLİSİN MASRAFLARI İŞLETME SAHİBİNDEN İSTENEBİLİR

İşletmecinin açıklamasına göre açılış sırasında bölgedeki kalabalık 1.000 kişiyi geçti.

Polis, saldırılara karışan kişilerin kimliklerini belirlemek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamu düzenini bozma, mala zarar verme ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan organizasyonda işletme sahibinin sorumluluğunun bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. Polis operasyonunun masraflarının işletmeciden tahsil edilmesi ihtimali değerlendiriliyor.

İşletmeci ise şiddet olaylarını kabul etmediklerini belirterek konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
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