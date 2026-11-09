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Kütahya Domaniç'te Selamettin Yılmaz, güneş enerjili kalorifer sistemine patent aldı

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Kütahya Domaniç'te Selamettin Yılmaz, güneş enerjili kalorifer sistemine patent aldı
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Kütahya Domaniç'te emekli marangoz Selamettin Yılmaz, 2017'de kurduğu güneş enerjili kalorifer sistemi için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent aldı. Yılmaz, ısı hapsetme sistemi için de faydalı model belgesi alırken, sistemi üretmeyi düşünüyor.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde emekli marangoz ustası Selamettin Yılmaz, 2017 yılında ilk kurulumunu gerçekleştirdiği güneş enerjisinden kalorifer kazanına sıcak su entegre sistemine patent aldı.

Domaniç ilçesinde marangozluk ve çiftçilik yapan Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıl önce güneş enerjisinden kalorifer kazanına sıcak su entegre sistemi geliştirdi. Bu sistemi geliştirip deneyler yapan Yılmaz, başarılı sonuçlar alınca Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın geliştirdiği güneş enerjili ısıtma sistemi patent almaya hak kazandı. Yılmaz, ' Güneş Enerjisiyle Tuğlalı Isı Hapsetme Sistemi' için de faydalı model belgesi aldı.

10 yıldır çalıştığı sistem için patent almanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Yılmaz, "10 yıldır üzerinde çalıştığım bir projem vardı. Güneş enerjisini mevcut kazana entegre ederek tasarruf sağlayan bir kalorifer sistemi geliştirdim. Bunu başardık ve belgelerimizi aldık. Sistemimiz, mevcut kazanlara dışarıdan kolayca entegre edilebiliyor. Güneş varken kazanı otomatik olarak kapatıyor ve ısıtmaya devam ediyor. Güneş yetersiz kaldığında ise mevcut kazanı yeniden devreye alıyor. Güneş enerjisiyle geliştirdiğimiz sistemi 2017 yılında bu kazana entegre ederek çalıştırdım. O dönemde kullandık ve oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Binamız ahşap olmasına rağmen geliştirdiğimiz sistemle rahatlıkla ısınabildik" şeklinde konuştu.

Geliştirdiği sistemin yalnızca ekonomik tasarruf değil, çevresel fayda da sağlamasını amaçladığını ifade eden Yılmaz, güneş enerjisinin daha yaygın kullanılmasının karbon salımının azaltılmasına ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesine katkı sunabileceğini belirtti.

Yılmaz, patent ve faydalı model belgelerini almasının ardından üretim aşamasına geçmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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