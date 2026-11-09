Görünüşü nedeniyle eleştirilmişti! Rice'ın eşinin son hali bomba

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Arsenal'in İngiliz yıldızı Declan Rice'ın eşi Lauren Fryer, son görüntüsüyle yeniden konuşulmaya başlandı. Daha önce dış görünüşü üzerinden eleştirilen Fryer, bu kez farklı tarzıyla objektiflere yansıdı. Ünlü futbolcunun eşi hakkında fiziksel görünümünde değişiklik yaptığı yönünde yorumlar yapılırken, yeni fotoğrafları da merak uyandırdı.

YENİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Lauren Fryer, son görüntülerinde siyah bir üst ve beyaz pantolon tercih etti. Saçlarını açık bırakan Fryer'ın kıyafet seçimi ve görünümü, daha önce Declan Rice ile birlikte çekilen fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.

Fryer'ın fiziksel görünümünde değişiklik olduğu yönünde değerlendirmeler yapılsa da herhangi bir estetik işlem veya özel bir değişim süreci geçirdiğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

DAHA ÖNCE GÖRÜNÜŞÜ NEDENİYLE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Declan Rice ile birlikteliği nedeniyle tanınan Lauren Fryer, daha önce dış görünüşünü hedef alan olumsuz yorumlarla karşı karşıya kalmıştı. Fryer'ın son fotoğrafları ise geçmişteki görüntüleriyle yeniden karşılaştırılmasına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com