Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Adana'da meydana gelen deprem, bölgede paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 15.28'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ BELLİ OLDU

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, depremin yerin 15,35 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Merkez üssü Kozan olarak açıklanan deprem, Adana ve çevresinde hissedildi.

Depremin ardından herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.