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Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem Haber Videosunu İzle
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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4 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15.28'de gerçekleşen deprem, yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Adana'da meydana gelen deprem, bölgede paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 15.28'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 

DEPREMİN DERİNLİĞİ BELLİ OLDU

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, depremin yerin 15,35 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Merkez üssü Kozan olarak açıklanan deprem, Adana ve çevresinde hissedildi.

Depremin ardından herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAzra Engin:★ Okurların en beğendiği

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Haber YorumlarıOsman Kaan:

memura uygulanan seyyanen zam emekli memura uygulanmadı , yasada hak verilen hükümet tarafından cignendi

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Haber YorumlarıAlper Çağlar:

Geçmiş olsun Adana, inşaAllah üzücü bir durum yoktur.

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Haber YorumlarıSEZAİ KUŞ:

Çok vefakar düzenli olarak ülkemizi sallıyor.

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