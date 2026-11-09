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Bodrum'da Portekizli turistin yumruğuyla düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

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Bodrum'da Portekizli turistin yumruğuyla düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Haber Videosunu İzle
Bodrum'da Portekizli turistin yumruğuyla düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde cumartesi günü bir mağazada çıkan kavgada Portekizli bir turistin yumruğuyla ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 YAŞINDAKİ ÇALIŞANA YUMRUK ATTI

Geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına gelen Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı iki turist, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki M.K., turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç, önce Amerikan Hastanesi'ne, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Portekiz uyruklu 2 turist ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hastanede yaşam savaşı veren M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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