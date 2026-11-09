Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'ndan ikinci kez affını istedi

Süper Lig devi Beşiktaş forması giyen Sırp golcü Dusan Vlahovic, bir kez daha Sırbistan Milli Takımı'na gitmiyor.

SIRBİSTAN'DAN VLAHOVIC AÇIKLAMASI

Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic, Dusan Vlahovic'in kişisel bir konu nedeniyle milli takımda yer almayacağını açıkladı. Paunovic, yaptığı açıklamada "Bana halletmesi gereken kişisel bir durumu olduğunu söyledi. Söyleyebileceğim tek şey bu; onun adına konuşmam doğru olmaz. Cevap vermeye hazır olup olmadığını ona sormalısınız. Bu bizim için bir kayıp ancak diğer oyuncuların milli takıma olan hazırlıklarını, sadakatlerini ve bağlılıklarını göstermeleri için fırsat." dedi.

DAHA ÖNCE DE GİTMEMİŞTİ

Dusan Vlahovic, bir önceki milli maç döneminde de sakatlığını gerekçe göstererek Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer almamıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında tüm kulvarlarda bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Vlahovic, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.