Sürpriz talip! Vitor Pereira, Premier Lig'e geri dönebilir

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Sezona beklentilerin oldukça altında bir başlangıç yapan ve puan cetvelinin son sırasına kadar gerileyen Crystal Palace'ta yönetim radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Liverpool karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Pierre Sage ile yolların ayrılması kesinleşirken, İngiliz kulübünde yeni hoca adayları netleşmeye başladı.

LİSTE BAŞINDA VITOR PEREIRA VAR

The Athletic'te yer alan habere göre; Londra ekibinin listesinde en dikkat çeken adaylardan biri Vitor Pereira oldu. Son olarak Nottingham Forest'ı çalıştıran ve yaz döneminde görevinden ayrılan 58 yaşındaki Portekizli teknik adamın ismi listede üst sıralarda yer alıyor.

''PREMİER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYORUM''

Geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajlarda İngiltere'de yeniden takım çalıştırma isteğini gizlemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Premier Lig'de rekabetçi bir yapıda görev almayı hedeflediğini belirterek ''Premier Lig'e dönmeye sıcak bakıyorum.'' demişti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR

Fenerbahçe, Porto ve Olympiakos gibi kulüplerdeki deneyimleriyle tanınan Portekizli teknik adamın, krizi çözme konusundaki tecrübesi nedeniyle Crystal Palace yönetiminin radarında olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde İngiliz kulübü ile Pereira tarafı arasında resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.