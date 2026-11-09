Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sürpriz talip! Vitor Pereira, Premier Lig'e geri dönebilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sürpriz talip! Vitor Pereira, Premier Lig'e geri dönebilir
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Crystal Palace'da teknik direktör Pierre Sage ile yolların ayrılması beklenirken, Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın İngiliz ekibinin teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtildi.

  • Crystal Palace, Liverpool'a 3-1 yenilmesinin ardından Pierre Sage ile yollarını ayırma kararı aldı.
  • Crystal Palace'ın yeni teknik direktör aday listesinde Vitor Pereira üst sıralarda yer alıyor.
  • Son olarak Nottingham Forest'ı çalıştıran 58 yaşındaki Vitor Pereira, Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığını açıkladı.

Sezona beklentilerin oldukça altında bir başlangıç yapan ve puan cetvelinin son sırasına kadar gerileyen Crystal Palace'ta yönetim radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Liverpool karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Pierre Sage ile yolların ayrılması kesinleşirken, İngiliz kulübünde yeni hoca adayları netleşmeye başladı.

LİSTE BAŞINDA VITOR PEREIRA VAR

The Athletic'te yer alan habere göre; Londra ekibinin listesinde en dikkat çeken adaylardan biri Vitor Pereira oldu. Son olarak Nottingham Forest'ı çalıştıran ve yaz döneminde görevinden ayrılan 58 yaşındaki Portekizli teknik adamın ismi listede üst sıralarda yer alıyor.

''PREMİER LİG'E DÖNMEYE SICAK BAKIYORUM''

Geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajlarda İngiltere'de yeniden takım çalıştırma isteğini gizlemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Premier Lig'de rekabetçi bir yapıda görev almayı hedeflediğini belirterek ''Premier Lig'e dönmeye sıcak bakıyorum.'' demişti. 

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR

Fenerbahçe, Porto ve Olympiakos gibi kulüplerdeki deneyimleriyle tanınan Portekizli teknik adamın, krizi çözme konusundaki tecrübesi nedeniyle Crystal Palace yönetiminin radarında olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde İngiliz kulübü ile Pereira tarafı arasında resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İzmir'de minibüs şoförü yolcunun valizini koyarken durakta vurularak öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Yolcunun valizini bagaja koyarken vuruldu! O anlar kamerada
Tel Aviv'de posta kutularına QR kodlu tehdit ilanı bırakıldı, soruşturma başlatıldı

Tel Aviv'deki posta kutularına tek tek bırakıldı
Hayvan çiftliği alevlere teslim oldu! Sahipleri, ölüm haberiyle yıkıldı

Hepsi ağır travma yaşadı! Sahipleri de aldıkları haberle yıkıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görünüşü nedeniyle eleştirilmişti! Rice'ın eşinin son hali bomba

Onu eleştirenleri bin pişman etti!

Dünyaca ünlü futbolcu canlı yayında forma yaktı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Tepkiler çığ gibi
İran kararında net! Son 10 günde 11 tanker vuruldu

İran bu konuda çok net! 10 günde 11 tanker
Kenan Yıldız büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu

Büyük müjdeyi kendi ağzıyla duyurdu
Yeni Parti, genel başkan ve PM üyelerine üç dönem sınırı getirecek

Partide değişikliğe gittiler! Bir madde direkt Özel'i ilgilendiriyor
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Cenazesine sadece bir ünlü katıldı
Ara tatil öncesi şehirlerarası otobüs biletlerinde yoğunluk: Biletlerin yarısı tükendi

Şehirlerarası yolculuk yapacaklar dikkat! Yarısı tükendi bile