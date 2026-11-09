Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya niyeti yok

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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, sezon başında geri döndüğü İtalyan ekibi Napoli'de taraftarlarla yaşadığı problemler nedeniyle yeniden krizin odağı haline geldi.

GERİLİM LAZIO MAÇINDA TIRMANDI

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 4-1 mağlup olunan karşılaşmanın ardından tüm takım deplasman tribününe gidip taraftarlardan özür dilerken, Noa Lang'ın takıma katılmaması taraftarların tepkisini çekmişti. Söz konusu gerginlik Serie A'daki Lazio mücadelesinde tavan yaptı. Maç boyunca tribünlerden ıslıklanan 27 yaşındaki futbolcu, Napoli'nin eşitlik golünü hazırlamasının ardından ellerini kulaklarına götürerek tribünlere "Sizi duyamıyorum" anlamında bir hareket yaptı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise doğrudan soyunma odasının yolunu tutan oyuncu, taraftarların protestolarına hedef oldu.

OCAK AYINDA AYRILIK MUHTEMEL

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre; Napoli yönetimi, oyuncu ile tribünler arasındaki iplerin kopması üzerine Noa Lang'ı ocak ayı transfer döneminde elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

BEKLENEN BONSERVİS

2025 yazında PSV'den 25 milyon Euro bonservisle transfer edilen Hollandalı kanat için Napoli'nin 15-20 milyon Euro bandındaki teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor.

İLGİLENEN KULÜPLER

Oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında eski takımı Galatasaray'ın yanı sıra Ajax, Atalanta ve Genoa da bulunuyor.