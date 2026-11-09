Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya niyeti yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya niyeti yok
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da kiralık oynadıktan sonra Napoli'ye dönen Noa Lang, taraftarlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle tepki çekiyor. Porto yenilgisi sonrası taraftardan özür dilememesi gerilimi artırırken, Lazio maçında tribünlere verdiği tepki sonrası protestolarla karşılaştı. İtalyan basını, Napoli yönetiminin Lang'ı ocak transfer döneminde göndermeyi planladığını duyurdu.

  • Napoli'nin Porto'ya 4-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından takım arkadaşları taraftarlardan özür dilemek için deplasman tribününe giderken Noa Lang takıma katılmadı.
  • Lazio maçında tribütlerden ıslıklanan Lang, Napoli'nin eşitlik golünü hazırladıktan sonra ellerini kulaklarına götürerek taraftarlara tepki gösterdi ve maç sonu doğrudan soyunma odasına gitti.
  • Napoli yönetimi, taraftarlarla yaşanan gerilim nedeniyle Lang'ı ocak ayı transfer döneminde 15-20 milyon Euro bandındaki teklifler karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, sezon başında geri döndüğü İtalyan ekibi Napoli'de taraftarlarla yaşadığı problemler nedeniyle yeniden krizin odağı haline geldi.

GERİLİM LAZIO MAÇINDA TIRMANDI

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 4-1 mağlup olunan karşılaşmanın ardından tüm takım deplasman tribününe gidip taraftarlardan özür dilerken, Noa Lang'ın takıma katılmaması taraftarların tepkisini çekmişti. Söz konusu gerginlik Serie A'daki Lazio mücadelesinde tavan yaptı. Maç boyunca tribünlerden ıslıklanan 27 yaşındaki futbolcu, Napoli'nin eşitlik golünü hazırlamasının ardından ellerini kulaklarına götürerek tribünlere "Sizi duyamıyorum" anlamında bir hareket yaptı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise doğrudan soyunma odasının yolunu tutan oyuncu, taraftarların protestolarına hedef oldu.

OCAK AYINDA AYRILIK MUHTEMEL

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre; Napoli yönetimi, oyuncu ile tribünler arasındaki iplerin kopması üzerine Noa Lang'ı ocak ayı transfer döneminde elden çıkarmaya sıcak bakıyor. 

BEKLENEN BONSERVİS

2025 yazında PSV'den 25 milyon Euro bonservisle transfer edilen Hollandalı kanat için Napoli'nin 15-20 milyon Euro bandındaki teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor.

İLGİLENEN KULÜPLER 

Oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında eski takımı Galatasaray'ın yanı sıra Ajax, Atalanta ve Genoa da bulunuyor.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi

Dizi sektöründe kriz büyüyor! Oyunculardan kaşe indirimi istendi
Çin'de yüksek katlı bina alevlere teslim oldu! 14 kişi hayatını kaybetti

Alevler binayı sardı, bilanço yürek dağladı
Telekomünikasyon devi küçülüyor! Binlerce çalışan çıkarılacak

Telekomünikasyon devi küçülüyor! Binlerce çalışan çıkarılacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayvan çiftliği alevlere teslim oldu! Sahipleri, ölüm haberiyle yıkıldı

İçerisi bir anda dumanla doldu! Sahipleri, aldıkları haberle yıkıldı
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi70

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

Seçim hezimeti ayarları bozdu! Trump'tan canlı yayında bomba itiraf
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 5 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı

Faili meçhullerde yeni gelişmeyi Bakan Gürlek duyurdu! Tam 5 dosya
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
Flash TV'nin unutulmaz çifti boşanıyor! Meğer 17 yıldır ayrıymış

Türkiye'nin ilk fenomen çifti Subaşı ailesinden haber var!