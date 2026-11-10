Trump, Katar Başbakanı ile İran konusunu görüştü, nükleer silahta pazarlık yok

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile İran konusunu görüştüğünü açıkladı. Körfez ülkelerinin İran'a yönelik deniz ablukasının ve "Demir Kapı Operasyonu"nun sürdürülmesini istediğini öne süren Trump, "Herkes, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu konuda pazarlık yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile İran İslam Cumhuriyeti konusunda pek çok konunun ele alındığı mükemmel bir görüşme gerçekleştirdim. En önemlisi, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkeler mevcut durumun, başka bir deyişle tarihin en büyük deniz ablukasının ve yeni "Demir Kapı Operasyonu"nun -yani hem karada hem de denizde- devam etmesini tercih ediyorlar. Herkes, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir, bu konuda pazarlık yok! Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, Amerika Birleşik Devletleri "hazır ve tetikte" olup harekete geçmeye hazırdır. Ancak şu anda bu ihtimal oldukça düşük görünüyor. İsrail ve tüm Orta Doğu, İran'ın oluşturduğu tehlike ve tehditlerden korunmaktadır. Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme gözlemliyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız. Bu askeri müdahalenin sonunda, Amerikan halkı ve dünya çok daha güvenli ve emniyetli bir durumda olacaktır."

Kaynak: ANKA