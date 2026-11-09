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Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'i yıllar sonra görenler şaşırdı

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Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'i yıllar sonra görenler şaşırdı
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Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinde Dilara karakterine hayat veren Selda Özer, yıllar sonra son haliyle dikkat çekti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan 65 yaşındaki oyuncu, Bodrum'da sakin bir yaşam sürüyor. Yaz aylarında çekilen fotoğraflarıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Özer'in doğal görünümü ve değişen yaşam tarzı, onu yıllar önceki rolüyle hatırlayan izleyiciler için sürpriz oldu.

Asmalı Konak dizisinin unutulmaz isimlerinden Selda Özer, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflarıyla yeniden merak konusu oldu. Bir dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Özer, artık kameralardan uzakta, Bodrum'da doğayla iç içe bir hayat yaşıyor.

ASMALI KONAK'IN DİLARA'SI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

2000'li yılların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Asmalı Konak, oyuncu kadrosuyla da hafızalarda yer edinmişti. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini üstlendiği dizide Dilara karakterini canlandıran Selda Özer de dikkat çeken isimler arasındaydı. Yıllardır düzenli bir televizyon projesinde yer almayan 65 yaşındaki oyuncu, son fotoğraflarıyla yeniden dikkat çekti. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz iddialı karakterlerinden farklı olarak daha sade bir görünümü tercih eden Özer, hayatını gözlerden uzak sürdürüyor. Oyuncunun özellikle yaz aylarında çekilen fotoğrafları, Asmalı Konak dönemindeki görünümünü hatırlayan izleyicilere yıllar içindeki değişimini gösterdi.

65 YAŞINDAKİ OYUNCUNUN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Selda Özer'in 24 Temmuz'da çektiği gece selfiesi, son dönem fotoğrafları arasında öne çıktı. Kıvırcık saçları ve halka küpeleriyle objektife gülümseyen oyuncu, doğal görünümüyle dikkat çekti. Yıllar önce canlandırdığı güçlü ve gösterişli kadın karakterlerinin aksine günlük hayatında daha sade bir tarz benimseyen Özer, yaşını gizlemeyen görüntüsüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Oyuncunun 17 Haziran'da denizde yüzdüğü sırada çekilen fotoğrafı da yaz aylarını nasıl geçirdiğine ilişkin ipuçları verdi. Masmavi denizde kollarını açtığı kare, Özer'in Bodrum'daki yaşamından bir kesit sundu. Uzun yıllar televizyon ve sinema projelerinde rol alan Selda Özer, oyunculuğa ara verdikten sonra yaşamında önemli bir değişikliğe gitti. Kalabalık set ortamlarından uzaklaşan oyuncu, Bodrum'da daha sakin bir hayat sürmeyi tercih etti.

Kaynak: Haberler.com
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