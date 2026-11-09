Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi Haber Videosunu İzle
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
2 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifasının ardından siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in AK Parti'ye katılabileceği yönünde duyum aldıklarını açıkladı. Emre, "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği konusunda bizde de bir duyum var" dedi.

  • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, daha önce CHP'den ayrılarak katıldığı Yeni Parti'den istifa etti.
  • Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in AK Parti'ye geçeceğine dair kendilerinde de duyum olduğunu söyledi.
  • Yüceer'in AK Parti'ye geçişine ilişkin kesinleşmiş bir karar veya resmi katılım açıklaması bulunmuyor.

Yeni Parti'de kurultay süreci devam ederken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifası yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Daha önce CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan Yüceer'in bu kez de Yeni Parti ile yollarını ayırması, siyasi kariyerine hangi partide devam edeceği sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in Ak Parti'ye geçebileceğini öne sürdü.

"AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUSUNDA DUYUMUMUZ VAR"

Yeni Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeynel Emre, Candan Yüceer'in istifa kararını değerlendirdi. Yüceer'in daha önce partiden ayrılabileceğine ilişkin bazı sinyaller verdiğini savunan Emre, Ak Parti'ye katılacağı yönünde kendilerine de bilgi ulaştığını belirtti.

Emre, "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği konusunda bizde de bir duyum var. Çünkü kimseyle teması yok" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE CHP'DEN AYRILIP YENİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, daha önce CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı. Yeni Parti'deki kurultay süreci devam ederken bir kez daha istifa kararı alan Yüceer'in ayrılığı, parti içinde yaşanan anlaşmazlıkları yeniden gündeme taşıdı.

Yüceer'in istifasının ardından Ak Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atılırken, bu yönde kesinleşmiş bir karar veya resmi katılım açıklaması bulunmuyor.

İSTİFA AÇIKLAMASINDA PARTİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Candan Yüceer, Yeni Parti'den ayrılırken yayımladığı açıklamada parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle il kongresinde yaşanan gelişmelere ve kurultay delegeliği konusundaki tartışmalara tepki gösteren Yüceer, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçtiğini savunmuştu.

Yüceer'in bu açıklamalarının ardından gelen istifa kararı, Yeni Parti'de kurultay öncesi yaşanan tartışmaların bir başka boyutu oldu. Zeynel Emre'nin AK Parti iddiasıyla birlikte Yüceer'in siyasi geleceği de yeni bir tartışma konusu haline geldi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat

Gerilim zirvede! İran lideri Hamaney'den ABD için kritik talimat
Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı

Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık! Cenazesine sadece bir ünlü katıldı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbilal:

Şimdi CHP den YePe ye geçince parti parti dolaşıyor olmuyor da Ak Partiye geçince mi parti parti dolaşmış oluyor sayın editöööör!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbilal:

Şimdi CHP den YePe ye geçince parti parti dolaşmıyor da Ak Partiye geçince mi parti parti dolaşmış oluyor!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor18

Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Beni çok zorluyor
Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Terzioğlu’ndan fon sorusuna 'abdest' yanıtı28

Fatma Betül’ün yerine gelen isimden fon sorusuna "abdest" yanıtı
Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo

Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Rojin Kabaiş’in amcasına İstanbul’da maskeli saldırı! 'Davayı bırakın' tehdidi savurdular

Rojin Kabaiş'in ailesi bu kez saldırıyla sarsıldı: Davadan çekilin
Alman Meclisi önünde dikkat çeken eylem! Filistin bayrağı astı

Meclis önünde hareketli saatler! 30 metre tırmanıp bayrağı değiştirdi
İran kararında net! Son 10 günde 11 tanker vuruldu

İran bu konuda çok net! 10 günde 11 tanker
İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı

Görüntü İsrail'den! Gece yarısı gizemli uçuş
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın