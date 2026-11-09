Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi

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Yeni Parti'de kurultay süreci devam ederken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in istifası yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Daha önce CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan Yüceer'in bu kez de Yeni Parti ile yollarını ayırması, siyasi kariyerine hangi partide devam edeceği sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in Ak Parti'ye geçebileceğini öne sürdü.

"AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUSUNDA DUYUMUMUZ VAR"

Yeni Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeynel Emre, Candan Yüceer'in istifa kararını değerlendirdi. Yüceer'in daha önce partiden ayrılabileceğine ilişkin bazı sinyaller verdiğini savunan Emre, Ak Parti'ye katılacağı yönünde kendilerine de bilgi ulaştığını belirtti.

Emre, "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği konusunda bizde de bir duyum var. Çünkü kimseyle teması yok" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE CHP'DEN AYRILIP YENİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, daha önce CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmıştı. Yeni Parti'deki kurultay süreci devam ederken bir kez daha istifa kararı alan Yüceer'in ayrılığı, parti içinde yaşanan anlaşmazlıkları yeniden gündeme taşıdı.

Yüceer'in istifasının ardından Ak Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atılırken, bu yönde kesinleşmiş bir karar veya resmi katılım açıklaması bulunmuyor.

İSTİFA AÇIKLAMASINDA PARTİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

Candan Yüceer, Yeni Parti'den ayrılırken yayımladığı açıklamada parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle il kongresinde yaşanan gelişmelere ve kurultay delegeliği konusundaki tartışmalara tepki gösteren Yüceer, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçtiğini savunmuştu.

Yüceer'in bu açıklamalarının ardından gelen istifa kararı, Yeni Parti'de kurultay öncesi yaşanan tartışmaların bir başka boyutu oldu. Zeynel Emre'nin AK Parti iddiasıyla birlikte Yüceer'in siyasi geleceği de yeni bir tartışma konusu haline geldi.

Kaynak: Haberler.com