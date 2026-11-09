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Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğine dair açıklama

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Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğine dair açıklama
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Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlui geleceği hakkında gelen soruya yanıt vererek "Sezonu nasıl geçiriyorum, bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum, 5 yıldır buradayım ve birlikte çok fazla zafer kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Fazla abartmaya gerek yok, herkes sakin olmalı'' dedi.

İtalyan devi Inter’de sergilediği performansla Avrupa futbolunun en formda orta saha oyuncuları arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu, geleceği hakkında net mesajlar verdi. 

"HERKES SAKİN OLSUN"

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberlerle anılan Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt vererek, "Sezonu nasıl geçiriyorum, bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum, 5 yıldır buradayım ve birlikte çok fazla zafer kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Fazla abartmaya gerek yok, herkes sakin olmalı." dedi. 

SEZON PERFORMANSI

Inter forması altında tüm kulvarlarda 13 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki deneyimli yıldız, rakip kalelere 3 gol atmayı başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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