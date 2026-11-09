Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 2 saaat süren Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasına ilişkin acı bilançoyu paylaştı. Patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya çıktığını belirten Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

İZMİR'DE 16 CAN KAYBI, 13 YARALI VAR

Erdoğan, "İzmir'deki patlamada 16 kardeşimiz hayatını kaybetti. 2'si ağır, 13 vatandaşımız yaralandı. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Kimlerin ihmali sorumluluğu olduğu ortaya çıkacaktır. Öncelikle hayatını kaybeden işçilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, yaralı vatandaşlarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bunların hemen akabinde kabinemizin talimatıyla Enerji ve İçişleri Bakanlarımız süratle olay yerine intikal ettiler. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkarılacaktır. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"TÜRKİYE, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRAKİ EN ÇALKANTILI DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR"

Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündemini meşgul eden konuları değerlendirdik. Dış politikada son dönemde yaşanan hadiseleri ve gelişmeleri kapsamlıca mütalaa etme imkânı bulduk. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye, tecrübeli, çalışkan ve dirayetli kadroların riyaseti altında, Allah'a hamdolsun, bu zorlu süreci başarıyla yöneten ülkelerin en başında geliyor.

Etrafımızı kuşatan istikrarsızlık sarmalına rağmen istikrar ve güven içinde kalkınma yolculuğumuzu kesintiye uğratmadan sürdürüyoruz. En son geçen hafta açıklanan ihracat ve turizm rakamları, bölgesel gerilimlerin tam ortasında Türkiye'nin parlayan yıldızını tekrar teyit etmiştir.

"İHRACATTAKİ YÜKSELİŞ GRAFİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Tüm karamsar senaryolara, tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hamdolsun hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında ihracatımızı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artırarak 25,9 milyar dolara çıkardık. Bu rakamla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatını ve en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik. Ocak-ekim dönemi ihracatımız yüzde 5,5 artarak 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 285,6 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Biliyorsunuz, 2026 başında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 410 milyar dolar olarak belirlemiştik. 413 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaşacağımız anlaşılıyor.

İhracattaki bir diğer başarıyı teknolojide yakaladık. Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 8,8 artışla 18,6 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık ihracatında da önemli bir başarıya imza attık. Ekim ayında bu alandaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. On iki aylık bazda ise yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığımız ekim ayında yüzde 11,4 azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 3,4 arttı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu başarıda emeği olan tüm ihracatçılarımızı, firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

TURİZM GELİRLERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Değerli arkadaşlar, benzer bir grafiği turizmde de görüyoruz. Ocak-eylül 2026 döneminde ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştırdık.

Bu rakamla hem çeyreklik hem de dokuz aylık dönemler itibarıyla turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık. Aynı dönemde ziyaretçilerin ülkemizdeki ortalama kalış süresi 10,34 gece olarak gerçekleşirken kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

TURİZMCİLERE "KONAKLAMA VERGİSİ" MÜJDESİ"

Bir diğer güzel haberimiz, nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun.

Burada şunun da altını çizerek ifade etmek istiyorum: Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar kendiliğinden oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değildir. Bunların hepsinin gerisinde büyük bir özveriyle çalışan ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin gayreti, alın teri ve katkısı vardır. Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin ve sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar, Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının ve Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur.

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