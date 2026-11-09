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Otoyolda faciaya davetiye: Yanlış yola giren otobüs şoförü geri geri gitti

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Otoyolda faciaya davetiye: Yanlış yola giren otobüs şoförü geri geri gitti Haber Videosunu İzle
Otoyolda faciaya davetiye: Yanlış yola giren otobüs şoförü geri geri gitti
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Bursa'da otoyolda sapağı kaçıran bir yolcu otobüsü şoförü, akan trafikte metrelerce geri geri giderek faciaya davetiye çıkardı. Arkadan hızla gelen araçlara rağmen manevrasını sürdüren sürücüye yolcular sert tepki gösterdi. Yolcuların "Canımız ipe bağlı, çok tehlikeli bir iş yapıyoruz" uyarısına şoförün "Dönebileceğim başka yer yok, insanız daldık" cevabını vermesi ise pes dedirtti. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

  • Bursa'da gece saatlerinde sapağı kaçıran bir yolcu otobüsü şoförü, otoyolda emniyet şeridi ve akan şerit üzerinde kilometrelerce geri geri giderek kavşağa ulaşmaya çalıştı.
  • Yolcuların can güvenliği uyarılarına şoför, "Dönebileceğim başka yer yok ki. Biz de insanız, daldık gidiyoruz işte" yanıtını verdi.
  • Otobüsün geri geri ilerlediği anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da otoyolda sapağı kaçırarak yanlış yola giren bir yolcu otobüsü şoförü, akan trafikte kilometrelerce geri geri giderek hem yolcuların hayatını hiçe saydı hem de olası bir felakete davetiye çıkardı. Yolcuların tepkisine ise şoförün verdiği "İnsanız, daldık" yanıtı pes dedirtti.

YOLCULARDAN SERT TEPKİ: CANIMIZ İPE BAĞLI 

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, kaçırdığı sapağa dönmek isteyen otobüs sürücüsü, emniyet şeridi ve akan şerit üzerinde geri vitese takarak ilerlemeye başladı. Arkadan hızla gelen tır ve kamyonların yarattığı tehlikeyi fark eden araç içindeki yolcular duruma tepki gösterdi.

Bir yolcunun "Abi yeni kazalar oldu, biz niye bunu yapıyoruz? Canımız ipe bağlı, şu an çok tehlikeli bir iş yapıyoruz" diyerek uyardığı şoför, tehlikeli manevrasını savunmaya çalıştı.

ŞOFÖRÜN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ: DALDIK GİDİYORUZ İŞTE 

Yolcuların can güvenliği endişesiyle yaptığı uyarılara aldırış etmeyen otobüs şoförü, "Dönebileceğim başka yer yok ki. Biz de insanız, daldık gidiyoruz işte" sözleriyle kendini savundu. 

Otobüsün otoyol bağlantı noktasındaki kavşağa kadar geri geri gittiği anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

bişi olmaz ölen yok yetkililer ölüm oldugu zaman gövde gösterisi yapar cezalar arttırılmalı can yakmalı ki cesaret edemesin hindistan farkımız ne

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