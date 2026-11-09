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Malumun ilanı gerçekleşti! Torreira, Galatasaray'dan ayrılacağı tarihi söyledi

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Malumun ilanı gerçekleşti! Torreira, Galatasaray'dan ayrılacağı tarihi söyledi Haber Videosunu İzle
Malumun ilanı gerçekleşti! Torreira, Galatasaray'dan ayrılacağı tarihi söyledi
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Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 2028 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesinin devam ettiğini ve bu süreyi tamamladıktan sonra Boca Juniors'a transfer olmak istediğini açıkladı. Türkiye'deki zorlu dönemlere rağmen kulübe minnettar olduğunu belirten Torreira, Boca Juniors'ta oynamanın kendisi için eşsiz bir deneyim olacağını söyledi.

  • Lucas Torreira, Galatasaray ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiğini ve sözleşmesini tamamladıktan sonra takımdan ayrılmak istediğini belirtti.
  • Torreira, Boca Juniors'ta oynama isteğinin Galatasaray sözleşmesini tamamlamasının ardından gelecekte gerçekleşeceğini söyledi.
  • Torreira, Galatasaray forması altında 189 maçta 12 gol ve 20 asistlik skor katkısı üretti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncularından biri olan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, geleceğine dair açıklama yaptı.

2028'E DEK GALATASARAY'DA

Lucas Torreira, Galatasaray ile mevcut sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiğini ve bu sözleşmesini tamamlayarak takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. 

''BOCA JUNIORS GELECEKTE!''

Boca Juniors'a transfer olmak istediğini gizlemeyen yıldız isim, " Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım. Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak. Boca'da oynama isteğim ise sözleşmemi tamamlamamın ardından gelecekte olacak bir şey." ifadelerini kullandı.

"EŞSİZ BİR DENEYİM OLACAK"

Sözlerine devam eden başarılı orta saha oyuncusu, "La Bombonera’da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak." şeklinde konuştu.

GALATASARAY TARAFTARINA MESAJ

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yollayan Torreira, "Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarlarına minnettarım. Çünkü bugün yeniden milli takıma dönebildiysem bu onların sayesinde. Onları seviyorum." dedi.

''HER TÜRLÜ SAYGIYI HAK EDİYOR''

Uruguaylı yıldız, teknik direktörü Okan Buruk hakkında da yorumda bulunarak "Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor." açıklamasını yaptı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray forması altında 189 maçta sahaya çıkan Lucas Torreira, 12 gol ve 20 asistlik skor katkısı üretti. 

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet İhsan Aktuna:

bu açıklama tamamen doğru dikdir eğilmez felsefesidir

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